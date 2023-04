Ben Ferencz, el último Fiscal vivo de los juicios de Núremberg, muere a los 103 años

Por Mike Schneider

Ben Ferencz, el último fiscal vivo de los juicios de Núremberg, en los que se procesó a nazis por sus crímenes de guerra genocida y fue uno de los primeros testigos externos en documentar las atrocidades de los campos de trabajo y concentración nazis, ha fallecido. Había cumplido 103 años apenas en marzo.

Ferencz falleció el viernes en la noche en Boynton Beach, Florida, dijo el profesor de Derecho de la Universidad St. John, John Barret, que dirige un blog sobre los juicios de Núremberg. El deceso también lo confirmó el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.

Ferencz, que nació en Transilvania en 1920, llegó a Nueva York de niño con sus padres inmigrantes que huían de ola generalizada de antisemitismo. Después de graduarse en la Escuela de Derecho de Harvard, Ferencz se enroló a tiempo en el Ejército de Estados Unidos para participar en la invasión a Normandía en la Segunda Guerra Mundial.

Debido a su bagaje jurídico, Ferencz se convirtió en investigador de crímenes de guerra perpetrados por nazis contra soldados estadounidenses, como parte de una nueva Sección de Crímenes de Guerra de la Oficina del Abogado Juez.

Cuando los informes de la inteligencia estadounidense describían a soldados que encontraban numerosas personas casi muertas de inanición en los campos nazis vigilados por guardias de las SS, Ferencz visitó primero el campo de trabajo de Ohrdruf en Alemania y después el famoso campo de concentración de Buchenwald.

At age 27, with no prior trial experience, @BenFerencz prosecuted what was then called “the biggest murder trial in history.” Bringing Nazis to justice shaped the course of his life. Watch the last living Nuremberg war crimes prosecutor live on Facebook today at 10:30 am ET. pic.twitter.com/MUB5XJrGIT

— US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) November 18, 2020