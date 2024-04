Claudio X. González podría estar detrás del #NarcoPresidente, sugiere López Obrador

El Presidente reconoció que no pensaba que Claudio X. González se convertiría en un gurú ideológico para Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la mañana de este lunes la cantidad menciones del hashtag #AMLONarcoPresidente, y sugirió que detrás de la promoción de esa tendencia en redes sociales podrían estar Claudio X. González, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín.

“Pusieron como 300 millones de menciones #AMLONarcoPresidente. 300 millones. Ni en el Super Bowl hubo tantas menciones. ¿Eso quién lo hizo? Claudio X. González con el apoyo de Castañeda, que es asesor, Aguilar Camín, etc. Todos los llamados intelectuales orgánicos, que son pseudointelectuales, realmente gente que se dedicaba al tráfico de influencia con la fachada de ser escritores, o intelectuales, o académicos. Cobraban muchísimo dinero del presupuesto. Aguilar Camín. Desde [Carlos] Salinas. Hay pruebas”, dijo.

Desde Mazatlán, Sinaloa, el mandatario también señaló que nunca pensó que el empresario Claudio X. González se convertiría en el jefe político e ideológico de la oposición, y aclaró que el hashtag #NarcoPresidente no se lo toma enserio, ya que, apuntó, es parte de una guerra sucia en contra suya y de su partido, y recordó que en la campaña presidencial de 2006 pasó algo similar al relacionarlo con Venezuela y su situación política.

“Hay toda una polémica también sobre esto. Acuérdense de la guerra sucia, que decían que nos íbamos a volver Venezuela, ¿se acuerdan? Ya se les olvidó. ‘Ten cuidado, tengan cuidado porque nos vamos a volver como Venezuela’”, declaró.

“Ojalá y haya más periodismo de investigación, y que no haya tanta amnesia. […] Ya los conocemos mucho, nada más que nunca imaginé yo, estoy sorprendido de que terminara como jefe político e ideológico del bloque conservador mexicano Claudio X. González”, agregó López Obrador.

Asimismo, reconoció que sí pensaba que el magnate influiría en los partidos de oposición, pero no que se convertiría en un gurú ideológico para los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, y el exsecretario Jorge Castañeda.

“Eso sí, llegué a pensar y sostuve que él iba a influir, que iba a ser decisivo en lo político, al grado de dominar partidos, pero nunca imaginé que se iba a convertir en el jefe ideológico, en el guía ideológico, en el gurú ideológico de [Enrique] Krauze, de [Héctor] Aguilar Camín, de [Jorge] Castañeda, eso nunca lo imaginé”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.

Además, señaló que el #PresidenteNarco no lo toma “muy enserio”, pues viene de un periodista que estuvo en México en la época de los presidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y porque su fuente era de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés).

“Ahora se aventaron con esto de ‘Presidente narcotraficante’ el Premio Nobel de Periodismo, así le llamo yo [al Premio Pulitzer], dos veces premiado, mejor periodista del mundo, entre comillas, pero yo no tomo muy en serio eso. Es como los premios Nobel, a diferencia de los nobeles de Literatura, pero los de Ciencia y de los de la Paz, hay algunos que no merecían recibirlos”, acusó el gobernante.

“Entonces, es lo mismo de estos periodistas, ese periodista que estuvo en México en la época de [Carlos] Salinas y de [Ernesto] Zedillo, premiado, y se le hizo fácil venir a calumniar, y estoy esperando todavía que diga algo, y sobre todo que ofrezca disculpa al New York Times“, complementó.

#NarcoPresidenteAMLO es un hashtag surgido a partir de las filtraciones de la DEA a la prensa estadounidense para tratar de vincular al Presidente López Obrador con el crimen organizado. SinEmbargo ha expuesto cómo esta etiqueta, de hecho, ha sido inflada por trollscenters auspiciados por organizaciones de la derecha internacional.

De acuerdo con el texto de ProPublica, publicado el pasado 30 de enero y titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?”, funcionarios de la DEA además de documentos gubernamentales consultados por el medio señalan que en 2006, durante la primera campaña presidencial del tabasqueño, asesores de campaña recibieron dos millones de dólares por parte de los principales traficantes de cocaína “a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

En su trabajo, Tim Golden señalaba directamente a Nicolás Mollinedo Bastar, a Francisco León García y Mauricio Soto Caballero, quienes supuestamente respondían directamente a “Nico”. El periodista cita como fuente fundamentalmente a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, e identifica a Roberto López Nájera, un informante de autoridades de México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, que fue empleado con fines políticos, como se evidenció con la detención del excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, y el General Tomás Ángeles Dauahare.

Casi un mes después de la publicación del primer reportaje, The New York Times publicó un texto firmado por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff en donde afirmaba que el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”.

El pasado 11 de febrero, Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, denunció “una mafia digital” que habría integrado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) con miles de cuentas vinculadas a la oposición en México y miles de bots en 50 países, a fin de orquestar un ataque coordinado en X, red social anteriormente conocida como Twitter, con los hashtags #NarcoPresidente, #NarcoGobierno, #NarcoCandidata, #NarcoCandidataClaudia y #NarcoCandidataSheinbaum.

Nuestro presidente @mario_delgado, denunció la guerra sucia que ha emprendido la oposición para difundir noticias falsas y calumnias en contra al presidente López Obrador y de nuestra candidata @Claudiashein en la cual están gastando más de 1 millón de dólares a la semana. En… pic.twitter.com/EwTozRiGli — Morena (@PartidoMorenaMx) February 11, 2024

En ese contexto, reveló, las y los jóvenes que les ayudan como voluntarios presentaron “una investigación muy sólida de lo que ocurrió estos últimos días con la campaña de #NarcoCandidata, de #NarcoGobierno”. “Hay una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que va directamente enfocada a atacar a nuestro Presidente y a nuestra candidata, y lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales, y cómo la están orquestando ya desde distintos países pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad ya en 50 países”, precisó.

“Tienen ya bots, tienen cuentas en por lo menos 50 países que hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron algunos liderazgos panistas. Tenemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtag, con las ideas de ataque. De ahí, ellos lanzan estos ataques y estas cuentas, bots, empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias, pero más de la mitad de esas conversaciones son falsas, vienen de cuentas que son bots”, explicó Delgado.