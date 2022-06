David Bisbal lanza polémico comentario sobre Christian Nodal en La Voz México

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 8 de junio (ASMéxico).- Ya se estrenó la nueva temporada de La Voz México, que entre sus coaches cuenta con la participación del español David Bisbal, quien ha manifestado su emoción por poder descubrir nuevos talentos, y algo que llamo la atención en uno de los primeros programas fue un comentario que hizo sobre Christian Nodal.

La emisión actualmente se encuentra en la etapa de audiciones, por lo que el intérprete de “Dígale”, y el resto de los coaches, incluyendo al dueto Ha*ash, Yuridia y Joss Favela, se encuentran en busca de quienes conformarán sus equipos, destacando que el español ha asegurado que desen contar con miembros que tengan la capacidad de dar vida a temas del género regional mexicano.

“Yo tengo un sueño que es que, efectivamente el género ranchero tenerlo también en mi equipo, normalmente no se vienen conmigo porque como vengo de otro país, fuera de México, la gente no sé a lo mejor piensa que no amo las rancheras y todo lo contrario, la amo desde lo más profundo de mi corazón”, dijo David.