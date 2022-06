EU resalta importancia de Cumbre de las Américas a pesar de ausencias de líderes

Por Elliot Spagat

LOS ÁNGELES, 8 de junio (AP) — La Casa Blanca rechazó el miércoles que la ausencia de varios líderes en la Cumbre de las Américas implique un retroceso para la democracia, destacando en cambio los esfuerzos en seguridad alimentaria, clima y otras áreas que se discutirán en el foro hemisférico.

Los principales asesores del Presidente Joe Biden argumentaron que ésta no era una causa perdida solo porque el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y otros líderes decidieron no acudir. López Obrador y otros aseguraron que no irán porque Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua debido al rechazo a sus líderes autoritarios. De esos tres países sale un gran número de migrantes hacia Estados Unidos y países vecinos.