Ir a terapia es mejorar nuestra relación con nosotros mismos: Nathalia Molina

La psicóloga Nathalia Molina, autora de uno de los podcast más escuchados en Spotify y autora de Ve a terapia, habló con SinEmbargo sobre los retos para aprender a manejar nuestras emociones.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– “Uno de los beneficios de ir a terapia es mejorar nuestra relación con nosotros mismos”, planteó la psicóloga Nathalia Molina, quien acaba de publicar Ve a terapia (Planeta), mismo nombre de su podcast, que es uno de los más escuchados en Spotify.

“Muchas veces creemos que ‘así como estoy, estoy bien’, pero en general no necesariamente es así porque después nos encontramos a nosotros mismos estando tristes o estando enojados y no sabemos qué hacer y precisamente lo que la terapia busca más allá de arreglar personas que están rotas, porque no va por ahí, es el que las personas puedan llevar una vida de mayor calidad en la que puedan precisamente sentir de una forma sana, mejorar su relación con las emociones”, compartió en entrevista Molina, quien es instructora certificada en prevención del suicidio por el QPR Institute.

Nathalia Molina explicó que —como lo dice su libro— el problema nunca es la emoción que sienten las personas sino el vínculo que tienen con ella y cómo la enfrentamos. “Entonces, mi invitación a terapia es precisamente porque necesitamos tener mejores herramientas para el bienestar propio y para el bienestar de las personas que queremos en nuestro entorno”.

La autora señaló que es usual que las personas le den la vuelta a sus emociones que les resultan “incómodas” porque no se sabe qué hacer con ellas. Expuso que se nos han enseñado de Matemáticas, de Historia, “pero nadie nos enseñó a cómo sentir adecuadamente, cómo comunicar nuestro sentir, al contrario, ‘cállese y deje de llorar, deje de hacer esto no te enojes y no digas y no haga, no tengas miedo, no sea chillona’, nos enseñaron a tener que sacarle la vuelta a nuestras emociones en vez de atravesarlas, entonces ahora somos personas que estamos teniendo mucha dificultad para enfrentarnos y escucharnos con la vida”.

“Creemos que a terapia se va cuando alguien ya está muy mal o que ya pasó algo muy mal o que ya no lo puede manejar, y sí ese es un buen momento para ir, pero el mejor momento para ir a terapia es desde mucho antes, es de manera preventiva, de autoconocimiento, de autoexploración para yo saber cómo vivo mis emociones y cómo identificarlas para que en el momento en el que lleguen estas emociones incómodas podamos atravesarlas de una forma pacífica, de una forma bonita”, apuntó.

Nathalia Molina aclaró que su libro jamás va buscar sustituir un proceso terapéutico, psicológico, ni psiquiátrico, pero consideró que es una herramienta para cuando no sabemos dónde empezar o cuando estamos ya en un proceso terapéutico. “El libro de Ve a terapia, es una pequeña guía para que las personas puedan encontrarse con sus emociones”.

También expuso que “es una fantasía” creer que con que una persona esté bien consigo misma va a ser suficiente, ya que tenemos que aprender a estar bien con el otro “porque es una necesidad básica y nunca vamos a poder evitar vincularnos con las demás personas”.

“Yo hago mucho énfasis en el libro con temas un poco controversiales que a mucha gente le han movido, por ejemplo, el que no estás obligado a querer a tu familia, como cultura mexicana no han enseñado que la familia es el principio y el fin y es el único lugar en el donde vas a encontrar eso y quizá tengan razón, pero la familia también se elige y esa es también es familia, los amigos de toda la vida también son familia, la persona que yo elijo para que sea mi pareja también es mi familia, entonces más allá de los parientes con los que nacimos, la familia elegida es ese lugar y no estás obligado a querer a alguien sólo porque naciste en ese lugar o naciste en ese entorno”, señaló.

Nathalia Molina dijo que una de las formas en las que podemos identificar si podemos convivir con alguien o no es la capacidad del otro y el deseo del otro para también convivir adecuadamente con nosotros: “es muy diferente si yo que tengo un punto de vista diferente, por ejemplo, con mi papá y mi papá es terco y es muy reacio a modificar su forma de sus creencias y lo que él ha conocido, pues obviamente ahí yo también tengo que decir, ‘sabes que voy a tomar un pasito para atrás porque yo voy a gastar demasiada energía intentando mejorar un vínculo con alguien que no quiere meterle para el otro lado también’.”

Aunque en Ve a terapia no todo es negativo, Nathalia también aborda el otro espectro sobre cómo avanzar por el camino de la felicidad y entender que no es un fin, sino una manera de conducirse por la vida.

“Muchas veces vemos que llega la felicidad y las cosas buenas a nuestra vida, pero le tenemos tanto miedo a perderlas, que no sabemos también cómo atravesarlas. Hay que ser muy conscientes que todas las emociones nos van a visitar constantemente en diferentes momentos de nuestra vida, todas, tanto la felicidad como las emociones que no nos gustan tanto. Entonces es bien importante que tengamos muy claro, cómo nos sentimos felices, la felicidad pensamos que solamente es este estado de paz concreto concluso y calmado y no es cierto la felicidad también la podemos encontrar en lo cotidiano y en muchas cosas y para mí siempre va a ser importante ponerlo porque creemos que la felicidad es una meta, pero la felicidad es ese camino”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.