México se mantiene como el principal socio comercial de EU; supera a Canadá y China

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Oficina del Censo de Estados Unidos publicó ayer los datos de las exportaciones de México hacia el país vecino en septiembre, que ascendieron a 39 mil 543 millones de dólares, lo que lo mantiene como el primer socio comercial y proveedor, por encima de Canadá y China.

De acuerdo con los datos publicados, México volvió a ser el principal socio comercial de Estados Unidos, pues representó el 15.7 por ciento del total en ese ámbito; en segundo lugar quedó Canadá, con 15.3 por ciento; mientras que el tercer lugar lo ocupó China con 11.1 por ciento.

Las exportaciones mexicanas, que alcanzaron los 39 mil 543 millones de dólares en septiembre, acumulan de enero a septiembre 356 mil 252 millones de dólares, lo que significa un aumento de 4.3 por ciento a comparación de la suma de los primeros nueve meses de 2022.

#TradeDeficit in September 2023 up 4.9% to $61.5B. #Exports up 2.2% to $261.1B. #Imports up 2.7% to $322.7B (seasonally adjusted). https://t.co/ELorSSXoR6 #CensusEconData pic.twitter.com/vA6ppeyRri

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) November 7, 2023