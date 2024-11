Trump llama a Bob Lighthizer para manejar la política comercial de EU por segunda vez

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El proteccionista Robert Lightizier ha sido invitado por el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a que regrese a su Gobierno entrante nuevamente como Representante de Comercio de dicho país.

El diario especializado estadounidense, The Financial Times, reportó este viernes que varias personas cercanas a las discusiones en torno al equipo de transición del republicano, quien ganó la Presidencia en las elecciones del pasado martes, que se le ha pedido a Lightizier para que vuelva al principal rol comercial.

Sin embargo, añade el medio, habría presionado para obtener un puesto distinto, incluido el de Secretario de Comercio o del Tesoro; sin embargo, se prevé que este último cargo sea ocupado por un financiero.

Lighthizer fue el titular de Comercio durante la estancia anterior de Trump en la Casa Blanca, de 2017 a 2021, y además de guardarle fidelidad al ahora Presidente electo, se le considera un “duro” en cuanto a favorecer y priorizar la manufactura nacional. Además, es un experto en quitarle peso a Estados Unidos en los tratados comerciarles, favorecer la aplicación de aranceles y restarle importancia a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

De acuerdo con la revista de análisis geopolítico Le Gran Continent, Bob Lighthizer definió varias de las decisiones más importantes anunciadas por Donald Trump en su pasado periodo presidencial, como el giro mucho más firme dado a la política comercial estadounidense hacia China.

Bob, describe la revista europea, no frecuenta los estudios de televisión de los medios conservadores donde Donald Trump identifica a sus futuros colaboradores. Tampoco es conocido por el pueblo estadounidense, ni quieres serlo. “Sus orígenes en el Medio Oeste también lo alejan mucho de los círculos en los que suele desenvolverse el expresidente”, expone.

Además, dice Lassus, son más o menos de la misma edad y nostálgicos de las medidas proteccionistas instauradas por Ronald Reagan contra Japón, en particular Bob Lighthizer, quien comenzó su carrera en la administración de Reagan. “Algunas de las medidas que Bob Lighthizer propone a Donald Trump, como la introducción de una sobretasa general del 10 por ciento sobre todas las importaciones —‘un anillo’, un ‘círculo protector’ alrededor de Estados Unidos—, también se inspiran directamente en una decisión de Richard Nixon, cuando puso fin a los acuerdos de Bretton Woods sobre la convertibilidad en oro del dólar en 1971”, añade.

“Bob Lighthizer es también el hombre que, al movilizar ciertos procedimientos que habían caído en desuso, dio a Donald Trump la oportunidad de utilizar los aranceles con gran libertad frente al Congreso para proyectar la imagen de un ‘hombre fuerte’ que impone su voluntad a los países extranjeros. En términos más generales, Bob Lighthizer aporta un enfoque conceptual, analítico y profesional a sus propuestas, sus discursos y su reciente libro No Trade Is Free, al servicio de un jefe que no tiene jefe”, expone.

México contempla una revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard dijo a finales de septiembre que las circunstancias actuales hacían que el tratado trilateral “ya le quedan chico” acorde a las necesidades.

Durante su participación en la Convención Nacional 2024 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Ebrard afirmó que México cuenta con ventajas comparativas que no han utilizado, debido a los intereses de Estados Unidos, por lo que debe existir una adecuada preparación para entablar una negociación con el país vecino.

“El grado de dificultad de la revisión es diferente a la del 2018. En EU ha cambiado mucho el ambiente. Hay un nuevo consenso respecto a un mayor proteccionismo. Tenemos que tomar en cuenta eso, será la dificultad que vamos a tener que enfrentar, pero por el otro lado hay una gran competencia comercial entre EU y China en todos los ámbitos. Quiero decir que ya hay una ruta a seguir”, comentó.

Además, ayer expresó su tranquilidad ante el regreso de Donald Trump al poder, pues prevé que la relación con su Gobierno será buena, aunque, al mismo tiempo, reconoció que no será una labor sencilla.

Al concluir el Simposio de Eficiencia Energética que llevó a cabo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en la cual participó el excanciller mexicano, fue abordado por medios de comunicación quienes le cuestionaron sobre la reciente victoria conseguida por Trump en las elecciones presidenciales de EU y lo que significa para México.

Sobre el tema, Ebrard afirmó sentirse optimista pues, a pesar de las discrepancias que pudieran llegar a presentarse, las dos naciones están unidas por una estrecha y muy fuerte relación comercial, por lo que a ambas partes les conviene llevar una relación positiva.

“Yo estoy optimista, no digo que va a ser fácil, porque nada es fácil, pero la relación con el Presidente Trump va a ser muy buena. Con su Gobierno también”, comentó al respecto el titular de la Secretaría de Economía, quien señaló que “una economía gigantesca” es lo que une a México y EU.

TRUMP NOMBRA A JEFA DE GABINETE

Ayer se dio a conocer que Donald Trump, Presidente electo de los Estados Unidos, nombró a Susie Wiles, directora de facto de su campaña, como Jefa de Despacho de la Casa Blanca, por lo que se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

Wiles es ampliamente reconocida tanto dentro como fuera del círculo íntimo de Trump por dirigir lo que fue, por mucho, su campaña más disciplinada y mejor ejecutada, además de que era considerada por muchos como la candidata principal para ocupar el cargo. Se mantuvo en buena medida lejos de los reflectores, e incluso se negó a decir algunas palabras mientras Trump celebraba su victoria electoral la madrugada del miércoles.

Incluso se negó a aceptar formalmente el cargo de directora de campaña, evitando convertirse en un blanco, tomando en cuenta el historial de Trump de cambiar frecuentemente a las personas que se desempeñan en ese puesto.

