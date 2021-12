Un enjambre de escándalos de Gertz Manero opaca cualquier avance de la nueva Fiscalía

Para especialistas en materia de justicia penal, impunidad y corrupción, la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República ya es “insostenible porque no ha dado un solo resultado”.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero ha visto su desempeño al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) quedar marcado por los escándalos que ha protagonizado en lo personal y familiar, los cuales a su vez han exacerbado las críticas en su contra por la falta de resultados en los casos de alto perfil que están bajo su responsabilidad.

Desde que asumió como el primer Fiscal del país en enero de 2019 —un cargo que desempeñará por nueve años— a Gertz Manero se le ha cuestionado su ausencia mediática y la poca transparencia en casos de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado: la de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, por mencionar las principales.

“Brilla más por su vendetta personal que por su trabajo, 100 por ciento”, indicó en ese sentido la abogada Adriana Greaves, Cofundadora y directora de TOJIL, una organización civil que a través del litigio estratégico busca combatir la impunidad.

El propio Gertz Manero ha reconocido la importancia de ser efectivo en un cargo como el que desempeña. “No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico”, pronunció el pasado 10 de junio durante un debate con el académico Edgardo Buscaglia, organizado por la periodista Carmen Aristegui.

Aunque en ese entonces, el Fiscal utilizó esa frase para acusar al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, de estar más preocupado en dar un “show” en la prensa que en realmente presentar resultados.

No obstante, el propio Fiscal se ha mantenido en la prensa a causa de una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado como son la acusación de plagio de su tesis para entrar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al igual que la investigación y encarcelamiento de su familia política y, más recientemente, la filtración de una denuncia en la FGR contra Santiago Nieto.

A esto se suma el desempeño que ha tenido la FGR en la indagatoria por el delito de delincuencia organizada a integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt o la medida de prisión en contra de la exsecretaria Rosario Robles, calificada como injustificada, las cuales han llevado a cuestionar el desempeño de esta dependencia.

Susana Camacho, consultora en materia de justicia penal y colaboradora en BORDE JURIDICO, señaló a SinEmbargo que Gertz Manero también ha destacado por el abuso de su puesto.

“Lo hemos conocido más que por sus resultados, por el uso del aparato de la Fiscalía para rencillas personales. Ahí tienes pues lo de su familia política, lo de los científicos del Conacyt, que lo han balconeado por plagiar para su ingreso a SNI y todo este tema contra Santiago Nieto”.

A la administración de Gertz Manero también se le ha reprochado por su desempeño en casos como el Pemex-Odebrecht, donde uno de los principales implicados, Emilio Lozoya, apenas recibió prisión preventiva luego de que gozara por meses de su proceso en libertar al acogerse a la figura de testigo colaborador. Esto cambió cuando fue exhibido en un restaurante de lujo. En este caso, de 70 personas investigadas, sólo dos están en prisión.

“La verdad es que es una Fiscalía pasiva que no ha iniciado ni siquiera una investigación seria …. Si hacemos un recuento de los grandes casos de corrupción en los últimos años, no hay una sola sentencia condenatoria […] estamos viendo más una simulación de justicia porque no estamos viendo casos ejemplares, de sanción, de recuperación de activos y creo que eso habla más de la nula labor (de Gertz)”, destacó la cofundadora de TOJIL.

LOS ESCÁNDALOS PERSONALES

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México a causa de una “congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que fue citado por El País en diciembre pasado.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja Laura Morán y las hijas de ella. Gertz Manero, quien en 2015 dirigía la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, dijo que las autoridades de la capital no investigaban el caso de su hermano por asuntos políticos. Ahora Alejandra Cuevas, una de las hijas de la pareja de Federico, está en la cárcel desde octubre de 2020. Se le acusa de homicidio.

De acuerdo con el expediente, citado por el diario español, fue el 16 de octubre pasado cuando se determinó el auto de prisión contra Alejandra Cuevas, quien es tía de la esposa del Gobernador Alfredo Del Mazo. Federico y su pareja, Laura Morán, tenían 50 años de conocerse. Nunca se casaron y las hijas de ella eran de una relación anterior. Morán tiene actualmente 93 años de edad, y ha recurrido a las redes sociales para pedir al Fiscal Gertz Manero la libertad de su hija. Incluso la familia de ella ha dicho que ya se han cumplido las demandas que el titular de la FGR les hizo para que Alejandra Cuevas saliera de prisión, como quedó demostrado en un audio difundido por El País.

Ahora la familia política del Fiscal denuncia que se ha aprovechado de su cargo para emprender una venganza en su contra. Ayer martes, los hermanos Alonso, Gonzalo y Ana Paula Castillo, hijos de Alejandra Cuevas, acudieron a Congreso de la Unión para solicitar que se promueva un juicio político en contra de Gertz Manero.

A esto se suma lo ocurrido en julio pasado, cuando el escritor e investigador Guillermo Sheridan denunció que el Fiscal plagió para la biografía del escritor y político liberal mexicano, Guillermo Prieto, pasajes completos de las obras de Salvador Ortiz Vidales y Malcolm D. McLean para poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel III.

LOS CASOS DE LA FISCALÍA

Adriana Greaves explicó que en los casos grandes de corrupción la FGR se ha quedado corta: “Hemos visto un fiscal que ha sido muy pasivo con los grandes casos”, dijo.

La experta explicó que, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya se le dio trato privilegiado desde un inicio y el criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía es debatible.

“Aquí la figura de criterio de oportunidad incluso ni siquiera es legal, no aplicaría o por lo menos es muy debatible en el caso de Lozoya debido al candado de que no aplica este criterio en delitos de interés público y yo creo que el caso Odebrecht les interesa a todos”.

Greaves también resaltó que en el caso de Javier Duarte ha sido otro fracaso para la Fiscalía, quien debería estar dando seguimiento puntual a las imputaciones por desaparición forzada.

De igual forma acotó el caso de Rosario Robles, en donde la exfuncionaria lleva casi tres años en prisión preventiva “injustificada” y donde también reprochó que las audiencias de ella se realicen a puerta cerrada en vez de otorgarle el derecho constitucional de publicidad de las audiencias penales.

“Vemos también el caso Bartlett, que ni siquiera se investigó, donde la Secretaría de la Función Pública consideró que no estaba obligado a declarar sus propiedades y ya no hubo una apertura a investigación serio. En el caso de Pío López, vimos a una Fiscalía completamente ausente, que no abrió una investigación y se pronunció y también vemos que más que una preocupación por desmantelar las redes de corrupción, solo vemos a la Fiscalía presente en temas que podrían tener una implicación política”, detalló la abogada.

El acuerdo reparatorio con Alonso Ancira, en el caso de Agronitrogenados, muestra que la Fiscalía aplica y busca salidas aplicando criterios que legalmente son muy debatibles en los casos de corrupción.

REFORMAS “REGRESIVAS” Y DESDÉN A VÍCTIMAS

Susana Camacho, consultora en justicia e integrante del colectivo que ha solicitado al Senado que pidan la comparecencia de Gertz Manero, apuntó que el Fiscal en lugar de dar resultados, ha tratado de colocar iniciativas de leyes orgánicas que son regresivas para la propia impartición de justicia o que van enfocadas a deslindarse de algunas responsabilidades, principalmente en el tema de derechos humanos.

“Ya es como un modus operandi de que cada año que cumple, en lugar de hablar de los resultados que estaríamos esperando en términos de desapariciones forzadas, tráfico de armas, corrupción, etcétera, lo que hace es hablar de reformas a las leyes”, expresó.

Al respecto, la especialista explicó que al primer año que cumplió como Fiscal, en enero de 2020, se filtraron los borradores de una iniciativa que se le conoció como “Ley Gertz”, en la que se pretendía regresar al anterior sistema inquisitorio.

En ese momento, más de 10 días organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un paquete de reformas constitucionales que desde la Fiscalía General se planeaba presentar ante el Senado de la República, el cual, de acuerdo con borradores difundidos, la dependencia buscaba la modificación a la Constitución y homologación de las sanciones para los delitos con la creación de un Código Penal Nacional, así como ampliar el arraigo para todos los ilícitos y, entre otras cosas, la eliminación de la figura de los jueces de control.

Posteriormente, se dio a conocer que la FGR buscaba quitar la tipificación de feminicidio; y el segundo año, envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la ley de la FGR en la que sacaba a la dependencia del Sistema Nacional de Búsqueda —lo cual fue alertado por la propia Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana— y que pretendía quitar responsabilidades de la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas.

Los casos como Ayotzinapa y la casi nula judicialización en averiguaciones de desaparición forzada, es otro de los reclamos a la gestión de Gertz.

“El Fiscal en vez de hablar de que no ha dado resultados en los grandes casos de corrupción, que no está logrado resolver casos de desaparición etcétera […]En el caso de Ayotzinapa los avances de la investigación van muy enfocados a la identificación de las personas, de los jóvenes que desaparecieron, pero no en encontrar y sancionar a los responsables de las desapariciones”, apuntó Camacho.

La falta de coordinación de la FGR con las fiscalías estatales para diseñar una estrategia eficaz orientada a combatir la impunidad y a las estructuras delincuenciales responsables de la ola de violencia son otros de los aspectos en los que ha quedado a deber Gertz Manero, de acuerdo con las entrevistadas.

“Ante el ambiente de violencia y la impunidad en todo el país, Gertz no ha sido capaz de sentarse con todos los fiscales estatales (coordinador) para armar una estrategia. Esta muy encerrado en su despacho, viendo los casos personales o que le encargué el Ejecutivo y nomás no ha logrado o no hemos visto que presente una estrategia seria de cómo transformar la procuración de Justicia en el país”, dijo Susana Camacho.

INSOSTENIBLE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado en diversas ocasiones por el actual y desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía. Aunque en al menos en cuatro ocasiones el mandatario federal ya ha pedido al Fiscal que dé celeridad a las investigaciones, ha respaldado al funcionario y su labor dentro de la Fiscalía.

“Yo no tengo ninguna información […] tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal”, respondió el Presidente López Obrador el pasado 2 de diciembre, cuando le preguntaron acerca de rumor que circuló en el Zócalo durante el Tercer Informe con respecto que a que Gertz Manero dejaría el cargo.

Para las expertas Adriana Graves y Susana Camacho, Alejandro Gertz Manero sí debe de dejar el cargo:

“Yo creo que la gestión de Gertz es insostenible porque no ha dado un sólo resultado. Quitando lo ya los tintes políticos y más allá de si está más concentrado en pelearse con sus enemigos políticos y sus propios por temas personales, la realidad es que si vemos los números fríos, la Fiscalía General de la República no ha habido una sola sanción y una investigación sólida en ningún caso de corrupción. La verdad creo su gestión ha sido muy muy mala, no ha dado ni un resultado”, destacó Adriana Greaves.

Por su parte, Susana Camacho comparó con énfasis que Santiago Nieto por un tema de carácter personal, que en realidad no implicaba el tema de sus funciones, ante el escándalo terminó renunciando y en cambio Gertz que está usando y abusando de puesto para cuestiones de carácter personal, no se le ha removido ni se le ha cuestionado.

“Las organizaciones de familiares de desapariciones han estado pidiendo que, si no está pudiendo con el paquete, si no es una persona con las capacidades técnicas, ni con la solvencia moral para ser un Fiscal de todo del todo autónomo, pues ya deberíamos estar pensando en su renuncia”, destacó la activista.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.