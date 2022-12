El mensaje en Perú es que un campesino no puede aspirar a ser Presidente: experto

“El mensaje que se le está mandando al pueblo peruano es que nunca más un campesino, un profesor, una persona humilde puede llegar a aspirar a un cargo de esos”, consideró Jesús López Almejo, miembro del SNI del Conacyt, respecto a la situación política por la que atraviesa Perú.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SInEmbargo).- “Ayer fue Brasil con el caso Dilma y Lula Da Silva, hoy son Cristina Fernández y Pedro Castillo, la pregunta es ¿mañana quién? AMLO, el que llegue de las corcholatas en México, Boric en Chile o incluso Xiomara Castro en Honduras”, cuestionó Jesús López Almejo, miembro del Sistema Nacioanl de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), respecto a la situación política por la que atraviesa Perú, en donde este miércoles Pedro Castillo fue destituido como Presidente de ese país y más tarde fue arrestado por la Fiscalía peruana.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, el experto del Conacyt refirió que ante el contexto que se vive en varios países de América Latina es un aviso de lo que en un futuro, no muy lejano, podría ocurrir en México. “Viendo lo que sucede con los hermanos de Bolivia, con los peruanos, con los ecuatorianos, con los brasileños, los argentinos, en el mismo Honduras, sí es un aviso muy fuerte”.

En este sentido, subrayó que “difícilmente México podría ser una excepción a la regla [de la situación política por la que atraviesan varios países latinoamericanos], porque si lo han hecho en Brasil, que es el gigante regional, lo están haciendo ahora en Argentina, que es otro gigante, México no tendría por qué ser excepcional al respecto, aquí la clave va a ser, ya no tanto con el Presidente López Obrador sino con quien le suceda, es decir, cualquiera de los sucesores, si no tiene el número para garantizar una mayoría”.

Por ello dijo que es necesario “diseñar una campaña en el que se le concientice a la gente la importancia de no tener un Gobierno dividido porque nos puede llevar al impasse”, porque, agregó, incluso en este momento en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un gran respaldo, la oposición se ha dedicado a oponerse “a prácticamente todo lo que el Presidente ha impulsado, ni siquiera en una especie de mínimos, es todo casi, casi, incluso desde antes de que se anuncie”.

Además, consideró que esta oposición a las propuesta del Ejecutivo federal es lo menos grave, ya que lo pero es que “el impasse derive en que intenten enjuiciar políticamente por cualquier cosa a un Presidente o una Presidenta entre 2024 y 2030, que no tenga el respaldo suficiente como López Obrador”, alertó López Almejo.

Respecto a la situación que llevó a la destitución de Castillo como Presidente de Perú, el especialista destacó que “el mensaje que se le está mandando al pueblo peruano es que nunca más un campesino, un profesor, una persona humilde puede llegar a aspirar a un cargo de esos. Eso es parte de la gravedad, el que se ignore la voluntad popular, porque finalmente, aunque Dina Boluarte dice ‘voy a gobernar hasta julio de 2026’, perdón, por quien votaron fue por Pedro Castillo no por ella, ella llegó una vez iniciado el proyecto político pero ahora lo quiere materializar”.

“Si las fuerzas políticas que coadyuvaron para que Pedro Castillo llegara a la presidencia peruana no se movilizan para respaldarlo, me parece que vamos a ver a un Presidente que había llegado por la vía electoral democráticamente, con mucha complejidad y con mucho trabajo, encarcelado a pesar de que no lo dejaron gobernar desde el minuto uno y a pesar de que a todas luces estamos viendo un Golpe de Estado en curso”, agregó.

Son siete los presidentes que han gobernado Perú en sólo seis años, por lo que el experto opinó que “en este momento es más duro, más difícil y más arriesgado ser presidente de Perú que ser un delincuente suelto en las calles, todos han terminado en la cárcel”, lo que también ha generado “una parálisis, hay un impasse político que no ha permitido que en Perú puedan, uno, crearse leyes que favorezcan a la sociedad”, dijo.

Este miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano destituyó a Pedro Castillo como Presidente de la República, poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un Gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, y será sucedido en el poder por su Vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.

La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

En un mensaje por la televisión pública, Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses. Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del Gobierno que poco después renunciaron.

Momentos después, la Fiscalía detuvo a Castillo, en la sede de la Prefectura de Lima, a donde se ha dirigido junto a su familia y el exprimer Ministro Aníbal Torres tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un Gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas.

La Fiscalía dio a conocer que investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

Luego del anuncio de Castillo, además de diversos funcionarios y dependencias que rechazaron la decisión del aún Presidente, la embajada de Estados Unidos también se pronunció en contra del entonces mandatario federal. “Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del Presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, publicó en Twitter Lisa Kenna, Embajadora de Estados Unidos en Perú.

Respecto a estas declaraciones, el experto del Conacyt comentó que “Estados Unidos es un poder fáctico en la región” y recordó que la embajada de Estados Unidos en Perú le llamó “la atención al Presidente Castillo a respetar el orden constitucional y a permitir que el Congreso hiciera su trabajo, pero ¿cuál es el trabajo que estaba haciendo el Congreso? intentar tirar por tercera ocasión a Pedro Castillo cuando ya en dos ocasiones anteriores, por falta de pruebas, no lograban fundamentar ni lograban probar que había un problema de solvencia moral”, dijo.

Por ello, alertó del poder que puede ejercer Estados Unidos en América Latina, ya que “si es capaz de desestabilizar Rusia, si es capaz de desestabilizar Europa, por su puesto que es capaz de desestabilizar América Latina, como lo hemos visto en el caso de Honduras cuando el golpe de Estado en 2009 contra Celaya, lo vimos también en el mismo Brasil, lo vimos en Paraguay con Lugo, también, en 2012, cuando vamos observando que la desestabilización de países en América Latina, y mira: Venezuela, Cuba y ya no digamos lo que también intentan hacer en El Salvador con Nayib Bukele, que sea santo de la devoción de muchos o no, ha logrado resistir los embates de Estados Unidos”.

-Con información de AP