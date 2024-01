El Ayuntamiento de Petatlán, en Guerrero, confirma 13 muertos en ataque a palenque

En conferencia, la encargada de despacho da a conocer los nombres de los fallecidos y de 21 heridos. Fue una agresión contra “civiles desarmados” que “nada tienen que ver con el conflicto entre grupos” delictivos, precisa. Urge a las autoridades federales y estatales a garantizar la seguridad física de la población.

Por Ramón Gracida Gómez

Acapulco, Guerrero, 9 de enero (ElSur).- La encargada de despacho del Ayuntamiento de Petatlán, Bertha Díaz Garzón, afirmó que el sábado no ocurrió un enfrentamiento entre grupos criminales en un palenque, sino un ataque de un grupo armado “contra civiles desarmados”, que dejó un saldo de 13 muertos y 21 heridos, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños.

En conferencia de prensa en la tarde de este lunes y que fue transmitida vía Facebook, la también síndica procuradora leyó los nombres de las víctimas y solicitó “a las autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población y la prevalencia en nuestro municipio de condiciones de paz y del Estado de Derecho”.

Díaz Garzón explicó que convocó “a esta conferencia de prensa en mi calidad de encargada de despacho, ya que en estos momentos el presidente municipal Perfecto Javier Aguilar Silva se encuentra con licencia, posición que estará atendida ante el Congreso del Estado, la toma de protesta al presidente interino de nuestro municipio”.

La «disputa por el control de la zona» en #Petatlán, entre «El Gavilán» y «El Ruso de Petatlán» arrojó un total de 13 muertos y 22 heridos en el ataque al palenque en Día de Reyes, de acuerdo a la Síndica Procuradora de ese Ayuntamiento, Bertha Díaz Garzón. pic.twitter.com/uiW1EW3YCH — Noverdades Acapulco (@NovedadesAca) January 9, 2024

Estuvo acompañada del Leopoldo Castro Buburrón, quien fue presentado como el próximo presidente interino y tesorero “en el momento”; la Secretaria general del Ayuntamiento, Yolanda Fernández Sierra, y el director de Seguridad Pública, Víctor Manuel Ortiz, los dos últimos funcionarios no hablaron.

Díaz Garzón indicó que aproximadamente a las 8:20 horas del sábado pasado “un grupo armado disparó contra civiles que se encontraban en un palenque; es importante señalar que no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque contra civiles desarmados con un lamentable saldo de 13 muertos y 21 heridos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños”.

Destacó que “el municipio no tiene competencias en materia de investigación ni de procuración de justicia en delitos del orden federal, por lo que su servidora no está en condiciones de señalar responsables ni ofrecer ninguna información que no venga de una fuente oficial en la materia”.

Aseguró que “desde las primeras horas, las autoridades competentes se presentaron en el lugar de los hechos y desde ese momento han estado llevando a cabo las investigaciones correspondientes”. Indicó que el Ayuntamiento de Petatlán coopera y sigue atenta a los resultados de las investigaciones, “pero aún es más importante que se tomen acciones inmediatas y contundentes para devolverle la tranquilidad a nuestra población petatleca”.

La síndica procuradora condenó enérgicamente los hechos de violencia y mandó sus condolencias “a los familiares de las personas fallecidas, entre quienes se encontraban amigos, familiares y personas que nada tienen que ver con el conflicto entre grupos delincuenciales de la región”.

Solicitó “a las autoridades federales y estatales su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población y la prevalencia en nuestro municipio de condiciones de paz y del Estado de Derecho”.

Dijo que han recibido de parte de la población solicitudes de información sobre las personas fallecidas y hospitalizadas, por lo que dio los nombres de las víctimas, sus edades aproximadas y las ocupaciones con base en “la información que de manera económica nos ha llegado de hospitales, de algunas funerarias y de familiares afectados, para que las personas que nos ven tengan certeza sobre el paradero de sus seres queridos”.

Los fallecidos son Saúl Castillo Bello, 45 años de edad, de ocupación empleado; Hilaria Barrera Navarrete, 43 años, mesera; Bertoldo Mercado Valdovinos, 74 años, comerciante; Gonzalo Tapia Rodríguez, 38 años, transportista; Gonzalo David Tapia Ortiz, 16 años, estudiante; Sandra Luz Laurel Chavarría, 49 años, ama de casa, y Gustavo Espino Galeana, de 32 años, de ocupación desconocida.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.