VIDEO: “No te comprometas, no subas el video”. Amenazan a chofer de combi tras asalto

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Una pareja amedrentó y asaltó a un grupo de pasajeros de una combi que circulaba por la colonia Santiago Teyahualco, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Las cámaras de seguridad instaladas al interior de la unidad de transporte público grabaron el robo en video, el cual ya circula por redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero, alrededor de las 20:21 horas, cuando los asaltantes, un hombre y una mujer, quienes se hicieron pasar por pasajeros abordaron la unidad.

En las imágenes se observa cómo el hombre saca una pistola y dispara hacia el techo del transporte público. Con groserías y amenazas, los dos asaltantes comenzaron a despojar de sus pertenencias a los usuarios de una combi que proporciona el servicio en esta demarcación.

Ante la supuesta negativa de un pasajero al no querer entregar su billetera, el asaltante amenaza con dispararle: “Rápido o te doy un balazo, verguero. ¿Ese puto no te lo quiere dar o qué? ¿Quieres que te tire un vergazo, mijo?”.

Después le exige a una pasajera su celular: “Dame tu celular, hija de tu puta madre, y tu cartera”. Posteriormente, el asaltante amenaza al chofer de la unidad diciéndole que no suba el video y que no diga nada porque le podría ir peor.

“Llévatela relax tú, verguero. Subes el video o le dices algo a tu patrón y les voy a dar en su puta madre. Ya se la saben. Yo no quiero sus pinches videos vergueros. Te voy a dar en tu puta madre. No te comprometas. Les voy a meter un balazo en su cabeza. No te comprometas, no subas el video, tú pasas siempre por aquí, te veo diario”.