Betty Davis, mayor exponente del funk, muere de causas naturales a los 77 años

Moscú, 9 de febrero (RT/SinEmbargo).- La cantante estadounidense de música funk y soul, Betty Davis, falleció este miércoles a los 77 años, confirmó su amiga Danielle Maggio a Rolling Stone. Amie Downs, directora de comunicaciones del condado Allegheny (Pensilvania), donde la estrella vivía, señaló que la artista murió por causas naturales.

Devastated by the passing of my dear friend, pioneering songwriter, singer and producer, #BettyDavis. There was no pain or fear as she left this physical world. Knowing her was the greatest honor of my life. I love you, Betty. Your music and spirit will live on forever. pic.twitter.com/8pZAK6nS0S

— Danielle Maggio (@saucequeen_pgh) February 9, 2022