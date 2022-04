OTAN redobla el suministro de armas a Ucrania; acelera el envío de tanques militares

BRUSELAS, 9 Abr. (EUROPA PRESS).- Los países de la OTAN ya han acelerado el suministro de armas a Ucrania ante la gran batalla que se avecina las próximas semanas en la región del Donbás, con el envío de tanques como gran objetivo para preparar a Kiev ante la nueva fase en la que entra la guerra.

Después de que el Ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, pidiera ayuda militar en cuestión de días a los miembros de la OTAN, incluyendo equipamiento pesado como aviones y carros de combate, los aliados ya están incrementando el volumen de material que envían a Ucrania para responder a la invasión rusa.

República Checa abrió la veda con el envío de tanques soviéticos, del modelo T-72 esta misma semana, según publicaron medios locales. “Créanme, estamos enviando material militar esencial a los amigos ucranianos. Y lo seguiremos haciendo”, afirmó la Ministra de Defensa, Jana Cernochová, este martes sin dar más detalles.

Fuentes aliadas explican a Europa Press que “más y más países” están listos para dar este paso, una vez han encontrado la forma de enviar eficazmente suministros militares a Ucrania, y, en concreto, apuntan que Polonia será el siguiente aliado europeo que haga llegar tanques a Kiev.

En su caso, el Gobierno polaco ya intentó donar cazas de combate a las fuerzas aéreas ucranianas al inicio de la invasión, un plan que finalmente se truncó al hacerse público y surgir dudas sobre la logística del plan y la posible intervención en el conflicto. Ahora, Varsovia podría retomar la idea y aprovisionar al menos de componentes aeronáuticos.

Entre los países europeos hay margen para apoyar a Kiev con armamento pesado y esto es una opción para muchos, han confirmado fuentes diplomáticas europeas. “Es una cuestión de voluntad política, no hay impedimentos legales”, han resumido.

REFUERZOS DE ESTADOS UNIDOS, ESLOVAQUIA Y REINO UNIDO

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.

The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.

Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022