Empresarios: Iniciativa eléctrica golpeará a las industrias metalúrgica y automotriz

La Cámara de Diputados de México discutirá durante la Semana Santa la polémica reforma constitucional sobre el sector energético, luego de que la Suprema Corte diera su respaldo al nuevo modelo que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 9 de abril (Vanguardia/ZonaFranca/SinEmbargo).– A días de que la Cámara de Diputados inicie la discusión sobre la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cámaras empresariales alertaron que afectará a las industrias metalúrgica y automotriz si se aprueba tal como está.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la propuesta de reforma al sector eléctrico “no privilegia el bienestar de las familias y atenta contra los esfuerzos por impulsar una economía sostenible”. Además, lamentó que la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzara la mayoría de votos.

El organismo patronal dijo reconocer el criterio de “la mayoría de los ministros” de la SCJN que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, pero lamentó que no se alcanzaran los ocho votos que se requerían para declararla inconstitucional.

En Guanajuato, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) también proyecta una afectación por la Reforma Eléctrica.

“Varias industrias están afectadas en este sentido, incluso ya algunas están viendo la manera de ver el tipo de energías que van a tener para no ser tan afectadas, porque aquí tenemos grandes empresas que serían las que están consumiendo mayormente y esas empresas son las que se están pronunciando”, señaló la presidenta del IMEF en Guanajuato, Rosa Isela Ramírez.

La presidenta explicó que es necesario que se analicen algunos puntos de la propuesta de ley para que no se incrementen los problemas al sector empresarial, pero también a los consumidores.

“La idea que se hiciera la reforma era para modificar algunos errores, lo importante es que se analice lo que está afectando, se reformen esos puntos al no reformarse estaríamos pensando que va a incrementar, piensan que solo es el sector empresarial pero los consumidores tendremos problemas”, añadió Isela.

En Coahuila, la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) y la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum) hablaron del freno de inversiones.

El director general de la Industria Nacional de Autopartes, Alberto Bustamante, comentó que con la aprobación de la Reforma Eléctrica, tal como fue presentada en el Congreso, afectará al sector automotor mexicano toda vez que más del 50 por ciento de la que consume esta industria proviene de energías limpias.

Finalizó señalando que pudiera llegar a cancelarse nuevas inversiones, aunque descartó que se pueda dar una migración de las empresas, por ello, reiteró que se necesitan certeza jurídica y políticas públicas que sean acordes a un ambiente sano de negocios.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Aguilar, indicó que en la atracción de nuevas inversiones es donde se puede presentar un impacto.

A su vez, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Roberto Cabello, coincidió que en el corto plazo se estaría frenando son las inversiones en el sector de generación de energía; aunado a que la energía sería más cara y a afectaría todos, no solo a las empresas.

Por su parte, el empresario, Héctor Medrano, cuya compañía pasará de producir lingotes de aluminio a fabricar ahora una pieza para las baterías de autos, entre ellas las de autos eléctricos, reconoció que están preocupados porque el país está dejando de ser competitivo, si no hay electricidad y no hay claridad de lo que va a seguir, la gente no invertiría en el país.

“Vamos en sentido contrario totalmente, hay que integrarnos a las energías renovables y sino lo hacemos, dejaremos de ser competitivos, ya estamos saliendo del ranking de las 25 economías más importantes para invertir”, dijo.

Agradecemos la participación de @fjuaristisantos como invitado especial en nuestro VI Foro Regional CANALUM #Saltillo2022 y compartirnos una conferencia magistral sobre la importancia del #Aluminio en el Estado de #Coahuila. pic.twitter.com/L9JMgEYhIg — Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. (@CANALUM_Mx) April 8, 2022

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Francisco Beltrán, externó su preocupación de posibles represalias de Estados Unidos.

La Cámara de Diputados de México discutirá durante la Semana Santa la polémica reforma constitucional sobre el sector energético, luego de que la Suprema Corte diera su respaldo al nuevo modelo que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, la polémica reforma, que limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE, debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará a favor de la reforma si no hay cambios.