George Lucas, creador de “Star Wars”, recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes

Madrid, 9 de abril (EuropaPress).- El director, guionista y productor George Lucas recibirá la Palma de Oro Honorífica en la 77.ª edición del Festival de Cannes. El fundador del estudio Lucasfilm y creador de sagas como Star Wars e Indiana Jones será premiado en reconocimiento a toda su trayectoria en la ceremonia de clausura del certamen francés que se celebrará en el Gran Teatro Lumière el sábado 25 de mayo.

“Cannes siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me quedé sorprendido y eufórico cuando mi primera película, THX-1138, fue seleccionada para ser proyectada en un nuevo programa para directores noveles llamado Quincena de Realizadores”, afirma Lucas en un comunicado en el que recuerda que, desde entonces, ha regresado al festival “en numerosas ocasiones y en diversas funciones como guionista, director y productor”. “Me siento verdaderamente honrado por este reconocimiento especial, que significa mucho para mí”, concluye el cineasta.

George Lucas, Honorary Palme d'or #Cannes2024! 🌟

Immense figure of Hollywood cinema, the lengadary director, screenwriter and producer at the helm of the Star Wars and Indiana Jones sagas, has managed to combine great entertainment and innovation, mythology and modernity and… pic.twitter.com/30F4oKtWHg

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 9, 2024