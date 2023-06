Carlos Salinas dio Guanajuato al PAN y desde entonces lo retiene. ¿Hora del cambio?

Aunque existe un descontento hacia los gobiernos panistas debido a la inseguridad y la baja calidad de vida, analistas en Guanajuato consideran que aún hay varios factores que hacen difícil considerar que, más allá de las preferencias rumbo a la elección de 2024 en este estado, haya condiciones favorables para un cambio de partido en el Gobierno.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder en Guanajuato hace 32 años luego de las irregulares elecciones del 1991, una jornada electoral que arrojó la victoria del priista Ramón Aguirre Velázquez con el 53.1 por ciento de los votos contra el 35.5 por ciento del panista Vicente Fox Quesada y sobre la cual el panismo alegó fraude electoral con marchas, plantones y negociaciones de la cúpula nacional de ese partido con el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, quien permitió que llegara al Gobierno Carlos Medina Plascencia, entonces Alcalde de León.

Este acto inauguró la era de las “concertacesiones”, término con el que se le conoce a las negociaciones extralegales para entregarle a ese partido triunfos que no obtuvo con votos, y marcó al estado como uno de los principales bastiones del PAN que ahora en 2024 irá a las urnas, un proceso frente al cual algunas mediciones dejan entrever una ventana de oportunidad para que Morena expanda su extensión territorial en una entidad que enfrenta importantes niveles de inseguridad que han desgastado la imagen del actual Gobernador Diego Sinhue.

No obstante, algunos analistas señalan que a pesar de un aumento en la aceptación hacia el partido guinda y un gradual desgaste de la imagen del albiazul, las élites del Bajío parecen no estar dispuestas a abandonar al albiazul. A la par, señalan, el morenismo lidia con divisiones internas y falta de liderazgos claros que le complican la batalla por ese estado.

Fue una encuesta de Enkoll, publicada el miércoles 24 de mayo, la que dio cuenta cómo Morena tiene una ventaja del 43 por ciento sobre otros partidos de oposición en la preferencia para la gubernatura de Guanajuato frente a un 37 por ciento del PAN y el 10 por ciento por el PRI.

Analistas políticos y expertos consultados por SinEmbargo coinciden en que se deben dar dos lecturas rumbo a las elecciones en Guanajuato de 2024, una para cada partido; PAN y Morena. La primera lectura muestra un descontento hacia los gobiernos del blanquiazul debido a la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida y a que la aparente reducción de pobreza está relacionada con la emigración por falta de oportunidades y no con mejoras reales en las condiciones de vida de la población.

Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que a pesar que Guanajuato se vende como un estado próspero con empleo y buenas vías de comunicación, la realidad muestra problemas no considerados, como la migración internacional debido a los bajos salarios y la violencia.

De hecho, los municipios con mayor reducción de pobreza en los últimos 10 años también tienen las tasas más altas de homicidios, lo que sugiere que las condiciones no han mejorado realmente. Estas situaciones de inseguridad y baja calidad de vida impactan en la preferencia hacia el PAN.

“Lo que vemos es que ante la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de salarios, la creciente violencia y la incompetencia gubernamental (tanto del gobierno local como del federal), hay un desgaste de la imagen de los gobiernos panistas”, detalló Arellano.

Por otro lado, el periodista y analista político Arnoldo Cuellar recordó que desde el año 2018 Morena ha experimentado un ascenso significativo en Guanajuato, desplazando al históricamente dominante PRI como segunda fuerza política. Este cambio, dijo, se atribuye en gran medida a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y al declive del priismo.

Además, apuntó que, en la elección de 2018, Ricardo Sheffield, quien fue panista por 25 años, fue seleccionado como candidato de Morena y logró obtener 600 mil votos, una cifra que aún estaba lejos del candidato panista Diego Sinhue Rodríguez, que ganó con una ventaja de casi dos a uno. A pesar de que aún se debate el impacto de Sheffield en el éxito de Morena, esta elección marcó la primera aparición destacada del partido en Guanajuato, posicionándolo como una fuerza política relevante en la entidad.

“Hoy en 2023, en vísperas de la elección del próximo Gobernador en 2024, se observa un crecimiento de Morena que ya se veía desde las dos consultas públicas… Ya hay una fuerza de Morena o de simpatizantes o de militantes de activismo, y no es extraño que hoy se diga en varias encuestas que ya están muy cerca, que hay casi un empate técnico o que la desventaja del PAN ha disminuido… Independientemente de la guerra de encuestas, yo creo que la elección de 2024 se antoja que va a ser muy reñida. Ha crecido la preferencia hacia Morena, la presencia del Presidente es importante, hoy la popularidad de Andrés Manuel rebasa la de cualquier político local, incluyendo al Gobernador. Además, viene ascendiendo consistentemente en los últimos años”, destacó el periodista y analista político Arnoldo Cuellar.

En 2024, en Guanajuato se elegirá, además del Gobernador, a diputados locales y federales, 46 alcaldías y diputaciones locales. A 32 años del panista por primera vez una encuesta de Enkoll en mayo, le da ventaja a Morena.

En su apartado de intención de voto por candidato o candidata, arrojó que el aspirante de mayor preferencia fue Ricardo Sheffield Padilla, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con una predominancia del 48 por ciento; seguido por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano en el estado, Libia Dennise García (PAN-PRI-PRD), con el 40 por ciento. Por último, la Diputada local Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo una intención de voto del 12 por ciento.

El 42 por ciento del sector encuestado decidió que nunca votaría por el PRI, seguido por un rechazo del 20 por ciento hacia el PAN y el 12 por ciento para Morena. El PRD obtuvo el 10 por ciento; el PT y el PVEM, el seis por ciento; y Movimiento Ciudadano, el cuatro por ciento. El seis por ciento dijo que no votaría por ningún partido y nueve no respondió.

El nivel de aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al 70 por ciento en lo que va del año, de acuerdo con la encuesta Enkoll antes mencionada; mientras que Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador de Guanajuato, mantuvo la mitad de la preferencia en el mismo periodo, es decir, el 50 por ciento de los encuestados aprueba su trabajo, mientras que el 38 por ciento lo desaprueba y el 12 por ciento no supo responder.

Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa por el PRI en León, Guanajuato, y quien se incorporó a Morena con la intención de sacar al PAN del Gobierno, señaló que las encuestas realizadas revelan el hartazgo de la población y la demanda de un cambio en la forma de gobernar. A pesar de que Guanajuato sigue siendo mayoritariamente panista, Botello destacó que “existen vientos de cambio en el estado”.

“Hay un gran hartazgo de los guanajuatenses hacia los gobiernos panistas. El modelo está completamente agotado y las encuestas que se han realizado revelan de alguna forma ese hartazgo y la desesperación de la gente. El modelo de los gobiernos panistas está súper agotado y también hay vientos de cambio”, dijo la expriista.

No obstante, una medición del 1 de junio de la empresa Massive Caller —que ha sido cuestionada su precisión en sondeos en relación a los resultados electorales— muestra que la alianza conformada por el PAN-PRI-PRD cuenta con el 44 por ciento de las preferencias, una ventaja de 11.5 puntos porcentuales sobre Morena, que obtuvo el 32.5 por ciento. En tercer lugar se encuentra Movimiento Ciudadano, con un 5.7 por ciento de las preferencias.

En cuanto a los aspirantes para representar a la alianza Va por México, los encuestados mostraron una mayor preferencia por Libia Denisse García, quien alcanzó el 25.5 por ciento. Sin embargo, muy cerca de ella se encuentra la Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, con un 24.6 por ciento. También se mencionan otros políticos interesados en contender, como Jesús Oviedo con un 10.1 por ciento, José Luis Romero Hicks con un 9.5 por ciento, José Bermúdez Méndez con un 6.3 por ciento y Alejandro Arias Ávila con un 5.1 por ciento de las preferencias.

En cuanto a los favoritos para ser los candidatos por Morena, según Massive Caller, Ricardo Sheffield encabeza las preferencias con un 22.8 por ciento, seguido por Antares Guadalupe Vázquez con un 20.4 por ciento, Martha Lucía Mícher con un 17 por ciento y Ernesto Prieto Ortega con un 12.4 por ciento. En una posición mucho más rezagada se encuentran Migue Ángel Chico, Álma Alcaraz y Mauricio Hernández, con un 3.6, 3.2 y 2.7 por ciento respectivamente.

En el caso de Movimiento Ciudadano, las preferencias muestran un empate técnico entre los simpatizantes emecistas Rodrigo González Zaragoza y Juan Pablo Delgado, quienes obtuvieron un 25.8 y 25 por ciento respectivamente.



AÚN NO ES SUFICIENTE…

Si bien es cierto que hay un desgaste en la imagen del PAN y Morena ha ganado terreno en diversas regiones de Guanajuato, de acuerdo con los analistas locales, tal parece que aún no hay condiciones contundentes y avasalladoras para que la entidad llegue a la alternancia, al menos en las siguientes elecciones de 2024. Explicaron que las élites políticas y económicas de la entidad, quienes han jugado un papel clave al representar intereses económicos y sociales estrechamente ligados al PAN, siguen manteniendo una fuerte lealtad hacia el partido albiazul. Según su análisis, el arraigo histórico y la influencia de esta fuerza política en la región han construido una red de vínculos y alianzas difícil de romper.

El PAN ha sido el partido dominante en Guanajuato durante décadas, lo que ha permitido que sus representantes ocupen posiciones clave en el Gobierno estatal y local, así como en el ámbito empresarial. Estos lazos de poder y complicidad entre las élites y Acción Nacional se han consolidado a lo largo del tiempo, lo que dificulta la posibilidad de un cambio radical en las preferencias políticas de estos grupos, según el periodista Cuellar.

“Las elecciones nunca son sólo el manejo de los votos porque hay manejo de aparatos, y en Guanajuato está muy aceitado el manejo entre el aparato de política social del Gobierno. Hay un manejo de recursos de cooptación profundo para el votante común. Por otro lado, están las complicidades con las élites. Creo que los gobiernos panistas han sido muy beneficiados y han sido muy aliados del sector empresarial guanajuatense y, aunque ha habido algunas quiebras, de todas maneras, hay apoyos. Esa complicidad no está rota, aunque hay inconformidad hoy por la inseguridad y los reclamos son tanto a nivel del Gobierno local como el Gobierno federal e incluso a los alcaldes. Yo creo que todavía los empresarios y las élites de Guanajuato no están como para abandonar el barco panista y subirse al de Andrés Manuel López Obrador”, señaló Arnoldo Cuellar.

El papel de las élites en la política de Guanajuato va más allá de la simple afiliación partidista y ven en este partido un vehículo para salvaguardar y promover sus agendas. Por lo tanto, el hecho de que Morena pueda haber obtenido un mayor respaldo en las encuestas, según Cuellar, no implica necesariamente que estas élites estén dispuestas a cambiar su alineación política.

Para Saúl Arellano, aunque también coincide en que existe un crecimiento importante de Morena en Guanajuato, es prematuro afirmar que Morena ya ha alcanzado al PAN y ganará la elección. La configuración de alianzas y la candidatura presidencial serán factores clave para la competencia, según el experto, quien no descarta que Morena podría volverse muy competitivo si logra establecer alianzas sólidas a nivel local y si el candidato o candidata presidencial genera respaldo en esa entidad.

“Yo sí tengo la impresión de que hay un crecimiento muy importante de la marca Morena, pero va a depender mucho del candidato y de las alianzas que logre establecer a nivel local porque una elección no la gana solo con un muy buen personaje. Requieres candidatas y candidatos a las alcaldías muy potentes que te den la votación suficiente para que tú logres ganar. […] Habrá que ver cómo se configuran las alianzas, cómo el Gobernador va a tejer sus pactos y ahí es donde se va a jugar la elección. Me parece que es relativamente prematuro decir si Morena ya alcanzó y va a ganar, pero yo no descartaría que se vuelva muy competitivo si logran tener una candidatura presidencial que arrastre”, agregó.

“Eso te habla de un panismo muy arraigado, de un panismo sui generis porque es un panismo ideológico sustentado en una visión, tradición y una visión moral que pesa en la definición y perspectiva de identidad partidista de la gente. Esto no obsta para que la popularidad del Presidente esté creciendo de manera muy importante en el estado y que coloca a Morena pues sí en una posición competitiva, pero insisto: va a depender de la candidata o el candidato de Morena al Gobierno de la República porque así van a jugar los grupos, no los grupos locales”, añadió.

Arellano también enfatizó que la relación entre las élites, Morena y las clases medias es un factor a considerar en el escenario político de Guanajuato, en el que actualmente existe una fuerte molestia entre algunos empresarios respecto a la política de López Obrador, ya que han experimentado una disminución en sus ingresos y oportunidades de negocio. Esto podría llevar a que estas élites apoyen a candidatos que les prometan recuperar sus niveles de negocio previos a la pandemia.

“Las élites son muy relevantes porque, cuando pláticas con algunos empresarios hay una molestia muy fuerte que te manifiestan respecto de la política de López Obrador. Esto puede llevar a que estas élites, que sí han visto mermados sus ingresos y sus oportunidades de negocio, opten por apoyar a candidatas o candidatos que les garanticen recuperar al menos los niveles de negocio que tenían previos a la pandemia. Entonces, ese tipo de empresarios evidentemente buscan proteger sus negocios y ven en Morena, no sé si con razón o no, pero ven en Morena una amenaza a la estabilidad de sus negocios y sus oportunidades de crecimiento y obtención de ganancias”, explicó.

No obstante, el académico también dijo que se debe considerar otro sector de empresarios que están inconformes con la corrupción de los gobiernos panistas, como “el cobro de moches, de pagos por asignación de obras públicas. Desde luego, eso tiene molestos a muchos otros empresarios que ven en Morena la opción, quizá, de ya no ser extorsionados de esa manera”.

“Lo que vemos es toda una estructura de todos los pesos, todas las ramas que van a tener un peso. Mi impresión es que la gran mayoría del empresariado guanajuatense se va a decantar a favor del PAN porque tengo la impresión de que, aún con todos estos asegunes, hay una convicción de que (los panistas) son los que de alguna manera les garantizan perder menos”, concluyó Arellano.

“Ebrard les habla mucho al oído a esa clientela política que, si bien no está contenta con el PAN, no creo que esté dispuesta a dar el salto con Morena”, abundó por su parte Arnoldo Cuellar.

RETOS PARA MORENA

Los analistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que, a pesar de los buenos números en las preferencias, Morena también enfrenta desafíos internos, como la falta de liderazgo y divisiones dentro del partido, mismos que tendría que superar para ser competitivo y tener posibilidades reales de ganar en las urnas al albiazul.

“Yo el mayor problema que le veo a Morena en Guanajuato son sus divisiones internas y la falta de liderazgos claros tanto en el partido como en sus estructuras partidistas para construir candidatos”, sentenció el periodista político.

Saul Arellano consideró que un factor clave en la elección local de Guanajuato será quien sea el candidato o candidata de Morena a la Presidencia porque esto podría definir cómo juegan uno de los grupos, pues estos priorizan sus intereses locales, lo que podría llevar a la posibilidad de que algunos grupos jueguen más bien a negociar hasta con el Gobernador para mantener sus intereses en lo local, mantener alcaldías, regidurías y sindicaturas, fortaleciendo su influencia, una estrategia que ya se ha observado en elecciones pasadas del 2018 y 2021, según aseguró el experto.

“Los grupos locales juegan a ganar en lo local, que es donde tienen sus intereses. No descartaría, por ejemplo, que si no es Ebrard, haya grupos de Morena que jueguen más bien a negociar con el Gobernador, ya sea con brazos caídos, no participar en la elección y simplemente mantener sus cuotas. Negociarlo localmente, mantener alcaldías, regidurías, sindicaturas para simplemente seguir pesando. Y claro, si pierde tu enemigo, pues te fortaleces tú, quien tiene la alianza local, eres tú. No descartaría que eso ocurra, ¿por qué? Porque ya ocurrió, ocurrió en 2018, ocurrió en 2021 donde se jugó a ganar ciertos espacios, garantizar ciertas votaciones de manera diferenciada, diputación local, federal, etcétera, y mantener los intereses locales. A eso juegan los grupos y eso puede llevar a que Morena, aun cuando tenga una votación importante, por ejemplo, a nivel presidencial u otras posiciones federales, en lo local sus grupos se descompongan, pacten y tengan arreglos para mantener, digamos, posiciones locales”.

Saul Arellano y Arnoldo Cuellar coincidieron en que Morena en Guanajuato está fragmentado por diversos grupos, entre ellos el de Ernesto Prieto, Director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es originario de Guanajuato y cuenta con una larga trayectoria en el partido. Este grupo político, de acuerdo con Arnoldo Cuellar, está compuesto por fundadores de Morena en Guanajuato y ha jugado un papel importante en la construcción del partido desde sus inicios.

Otro es el de Antares Vázquez, quien se ha mantenido como una de las militantes más comprometidas desde los primeros días del partido, fue precandidata a la gubernatura en 2018, Senadora de la República y lidera otro grupo político dentro de Morena en Guanajuato. Su experiencia y participación en el ámbito nacional le otorgan una posición destacada y una influencia considerable en el partido.

Malú Mícher, experredista y cercana colaboradora de Marcelo Ebrard, de acuerdo con el periodista, también lidera un grupo político en Morena Guanajuato. “Aunque se encuentra retirada de la política local, pero ahora tiene un gran ascendiente y es quien incorpora a Bárbara Botello a Morena”. Ricardo Sheffield, quien ha logrado conjuntar un grupo político importante. Emanuel Reyes, Diputado federal, que está formando una organización y el superdelegado Mauricio Hernández Núñez.

Por su parte, Barba Botello confirma que en Morena hay personajes muy importantes, como la Senadora Malú Mícher, Antares Vázquez, Ricardo Sheffield Padilla como aspirantes a la gubernatura.

“Está el propio delegado de Bienestar, Mauricio Hernández. Está la licenciada Alma Alcaraz. Entonces, hoy, como nunca, que hay una elección muy competitiva, como hace 30 años no se daba, hay liderazgos muy importantes que si logran sumar en unidad, creo que se va a dar esa alternancia que tanto se pide por los guanajuatenses”.

La morenista destaca que lo importante para el partido es conjugar esfuerzos y lograr la unidad.

“(Hay que) sumar a todas las personas que quieren esa transformación. Hoy, lo que está en juego es muy importante, que es tumbar ese modelo que ha sido un fracaso en Guanajuato, que nos ha generado esa gran inseguridad, esa corrupción rampante, esa pobreza, esa gran desigualdad social, y que todos, todos en conjunto, trabajemos más allá de un interés personal, pensando en Guanajuato, en Guanajuato que pide a gritos paz, y pide oportunidades, y pide también un gobierno con una visión completamente diferente a la del Partido Acción Nacional”, insistió.

LUCHA INTERNA DEL PAN

Para Arnoldo Cuellar, las recientes encuestas de Enkoll parecen ser más un mensaje de los panistas para ellos mismos. El sondeo muestra un escenario particular en el que se destaca la figura de Libia Denisse García, actual Secretaria de Desarrollo Social, como posible candidata en el careo principal. Sin embargo, la misma encuesta muestra que la Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, cuenta con una mejor opinión favorable y una mayor popularidad.

“Entonces, también me parece un mensaje entre panistas, como si la encuesta planteara que si la candidata es Libia, perderían, y que Alejandra está mejor posicionada. Es otra lectura que le veo”.

El periodista explicó que, por un lado, Libia Denisse García se ha desempeñado como Secretaria de Gobierno y es considerada como la candidata oficial del actual Gobernador Diego Sinhue, y por otro lado, Alejandra Gutiérrez Campos tiene vínculos con Marko Cortés, líder nacional del PAN, quien apoya su candidatura.

“Alejandra Gutiérrez ha estado trabajando con (Cortés) en la Cámara de Diputados. Además, la ha ubicado en una posición dentro del CEN como Presidenta de la asociación de alcaldes panistas. Por otro lado, Libia García sería la candidata del gobernador. Hay que recordar que ya ha ocurrido esto en Chihuahua y en Aguascalientes, donde los gobernadores tenían sus preferidos, pero en ambos casos parece que Marko Cortés logró salir adelante con sus candidatas, ambas mujeres”, detalló.

Y añadió: “En este momento, Libia se encuentra paseándose por todo el estado, tomándose selfies en gran cantidad y repartiendo recursos, cómo tarjetas rosas, al estilo del Estado de México. Está en una absoluta precampaña adelantada, esto lleva mes y medio desde que la enamoraron, y se nota todo el empuje del aparato de gobierno estatal en favor de Libia García. Esta situación me hace imaginar que están un poco preocupados por lo que arroja la encuesta, ya que su nombre no es tan conocido y no goza de una buena reputación como la Alcaldesa de León”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.