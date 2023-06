Djokovic vence a Alcaraz en semis de Roland Garros y busca récord de títulos mayores

PARÍS (AP) — Novak Djokovic utilizó toda su experiencia, implacabilidad y su condición física para derrotar a un acalambrado Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en el Abierto de Francia el viernes y se acercó a una victoria de su título 23 de Grand Slam, lo que sería un récord.

El número 1 y favorito Alcaraz realizó un tiro particularmente brillante, uno que se hizo viral a los pocos minutos y del que posiblemente se hablará durante años, en camino a ganar el segundo set del que, en ese momento, era un enfrentamiento muy disputado y emocionante.

Never doubt Novak 💪🇷🇸@DjokerNole gets the better of Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 to reach a 34th Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/fefJZKKMxn

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023