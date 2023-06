“Chicharito” Hernández se rompe los ligamentos y queda fuera toda la temporada de MLS

LOS ANGELES (AP) — El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta de la temporada de la MLS, informó el viernes el LA Galaxy.

El equipo angelino dijo que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana “será operado en una fecha por definir para así iniciar el proceso de rehabilitación”.

La rotura de ligamentos cruzados en la rodilla es una de las lesiones más duras para cualquier deportista. Dependiendo del grado de la lesión, el tiempo estimado de recuperación va de los seis a los nueve meses.

