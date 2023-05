“Chicharito” y “Chucky” quedan fuera de la lista de México para enfrentar a EU

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 20 de mayo (AP) — El regreso de Javier Hernández a la selección mexicana tendrá que esperar, luego de que “Chicharito” quedó fuera de la lista de 40 jugadores que México dio a conocer el viernes de cara a los partidos definitorios en la Liga de Naciones de la Concacaf

La sorpresa mayor fue la exclusión de Hirving Lozano, quien acaba de ser campeón en la Serie A con el Napoli. Versiones de prensa en México indicaron que el extremo no se ha recuperado de un esguince en la rodilla izquierda, si bien el club italiano no ha dado una versión sobre la dolencia ni los dirigentes del fútbol mexicano explicaron los motivos de la ausencia.

Hernández se perdió el Mundial de Qatar 2022 por diferencias con el entrenador argentino Gerardo Martino, pero abrigaba esperanzas de volver a la selección después de que reveló que conversó con el nuevo técnico Diego Cocca, quien le abrió las puertas para un eventual regreso.

I joined @Lays_football & @UEFA_Foundation to launch their sixth #LaysRePlay community pitch in Santa Ana, California with @LAYS

♻ Made by reusing empty chip packs #LaysRePlay brings joy and soccer to communities around the world to help generate positive change for the future… pic.twitter.com/RoYs6OowcM

— Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) May 12, 2023