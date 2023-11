Un presunto comando del CJNG ataca a agentes de la GN en Vista Hermosa, Michoacán

Pobladores del municipio de Vista Hermosa relataron que el grupo criminal ingresó a la zona en aproximadamente 40 camionetas blindadas.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Un convoy de elementos de la Guardia Nacional (GN) fue agredido este jueves por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejando al menos cuatro agentes heridos, uno de ellos por arma de fuego.

El hecho ocurrió en una caseta de cobro del municipio de Vista Hermosa, ubicado en Michoacán, en los límites con Jalisco, cuando miembros de la GN que iban a bordo de tres patrullas, fueron irrumpidos por hombres armados en camionetas blindadas.

De acuerdo con las primeras versiones y medios locales, el grupo criminal llegó a bordo de alrededor de 40 vehículos, desde donde comenzaron a disparar contra los agentes. desde las que abrieron fuego contra los integrantes de la Guardia Nacional luego de rodear el lugar.

Aunque los guardias repelieron la agresión, cinco de ellos resultaron heridos. Tres fueron golpeados por los hombres armados, quienes presentaron fracturas de costillas y golpes en diversas partes del cuerpo; mientras que uno más resultó herido de bala en el brazo derecho.

🚨 Para preservar la paz y garantizar la tranquilidad de la población de Vista Hermosa, desplegamos un importante operativo interinstitucional junto al #EjércitoMexicano y la @GN_MEXICO_, mediante patrullajes y puestos de inspección estratégicos. #HonestidadyTrabajo 👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/gAI1CKqSwV — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 10, 2023

Los agentes lesionados fueron identificados como César Noé F., Agustín B., Gustavo Rolando M. y Ricardo E., fueron traslados a un hospital de La Barca, Jalisco.

Por este hecho, se implementó un fuerte operativo en la zona; sin embargo, hasta el momento las autoridades -ni locales ni federales- han ampliado la información.