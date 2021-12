Mayoría de trabajadores del mundo se vacunaría si de eso dependiera su empleo: sondeo

Ginebra, 9 dic (EFE).- Los trabajadores apoyan de forma masiva y a nivel internacional medidas de prevención de la COVID-19 en los centros de trabajo como la vacunación completa y el uso de las mascarillas. Y una mayoría se vacunaría si de ello dependiera su puesto de trabajo.

Lo dice un sondeo encargado por el Foro Económico Mundial, que se realizó entre 14 mil 500 trabajadores de 33 países representativos de todas las regiones, del 22 de octubre al 5 de noviembre, antes de la aparición de Ómicron.

El estudio arrojó que en el mundo, la inmunización es respaldada por el 78 por ciento de trabajadores, los test frecuentes en caso de no estar vacunado reciben la aprobación del 74 por ciento, y el uso de mascarillas es la medida que mayor consenso (81 por ciento) recibe.

El uso de la mascarilla es la medida más apreciada también entre los trabajadores españoles consultados (86 por ciento), seguida de tener la pauta completa de vacunación (83 por ciento) y de los test regulares (80 por ciento).

