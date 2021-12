Trabajadores de Facebook e Instagram volverán a oficinas en enero 2022, anuncia Meta

Washington, 8 dic (EFE).- Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció este miércoles que reabrirá por completo sus oficinas en EU el próximo 31 de enero, pero permitirá a sus empleados seguir trabajando desde casa si lo quieren hasta junio.

La firma que dirige Mark Zuckerberg sigue así pasos similares a los de Google, que la semana pasada retrasó indefinidamente el retorno de sus trabajadores a la oficina por la irrupción de la variante Ómicron de la COVID-19.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021