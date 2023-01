Peso suma 7 sesiones con avance y cierra en 19.07 por dólar; BMV extiende ganancias

La divisa local avanzó en una sesión volátil, pese a un fortalecimiento del billete verde, en un mercado a la espera del informe de inflación de diciembre en Estados Unidos y en días previos a la inflación de México, que se ubicó en 7.82 por ciento anual.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– El peso mexicano se apreció este martes frente al dólar estadounidense este martes, logrando así siete sesiones de avance y su cuarta jornada positiva de forma consecutiva.

El peso mexicano se ubicó dentro de las cinco divisas de países emergentes más apreciadas en la sesión de este 10 de enero. De acuerdo con información del Banco de México, el tipo de cambió se ubicó en los 19.0613 pesos por billete verde, lo que refleja una ganancia de 0.24 por ciento o 4.52 centavos. En la sesión de ayer, el peso cerró en 19.1065 unidades.

Con el resultado de esta tarde, la moneda mexicana rompió el piso de las 19.10 unidades, pese al repunte de la divisa estadounidense.

En ventanillas el precio del dólar se colocó en los 19.67 pesos cada uno, en el caso de Citibanamex.

De acuerdo con El Economista, el cruce operó con volatilidad en un rango acotado entre un máximo de 19.1765 unidades y un mínimo de 19.0502 unidades, su mejor nivel desde finales de noviembre.

BMV EXTIENDE GANANCIAS

La Bolsa Mexicana de Valores se mantuvo en números verdes esta jornada y cerró con 0.12 por ciento más, en los 52 mil 344.02 enteros, de igual manera la Bolsa Institucional de Valores incrementó 0.14 por ciento, colocándose en las mil 92.31 unidades.

Con su racha positiva, el índicador del S&P/BMV IPC acumula un avance de 8.01 por ciento. De acuerdo con la información, la última vez que se registró un resultado similar fue en julio del 2021, cuando se observaron ganancias por ocho sesiones consecutivas.

Al interior del IPC, 16 de las 36 principales empresas registraron ganancias y entre estas se encontraron Grupo México (+2.36 por ciento), América Móvil (+1.02 por ciento) y Elektra (+2.11 por ciento).

Asimismo, os títulos con mayor variación al alza fueron de la Corporación Mexicana de Restaurantes, con el 7.24 por ciento; la empresa de medios TV Azteca, con el 2.68 por ciento, y la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra, con el 2.4 por ciento.