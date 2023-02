EU derriba un objeto que volaba sobre la costa de Alaska, confirma la Casa Blanca

Por Zeke Miller y Colleen Long

Washington, 10 de febrero (AP) — El Pentágono derribó el viernes un objeto desconocido que volaba en el espacio aéreo estadounidense frente a la costa de Alaska por órdenes del Presidente Joe Biden, dijeron funcionarios de la Casa Blanca.

El objeto volaba a unos 40 mil pies y representaba una “amenaza razonable” para la seguridad de los vuelos civiles, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Describió el objeto como aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño.

Los funcionarios de la Casa Blanca señalaron grandes diferencias entre los dos episodios. Kirby dijo que aún no se sabía a quién pertenecía el objeto y no dijo que se trataba de un globo. Las autoridades tampoco pudieron decir si había algún equipo de vigilancia en él. Tampoco sabía todavía de dónde venía ni cuál era su propósito.

Kirby dijo que los pilotos de combate que examinaron visualmente el objeto determinaron que no estaba tripulado.

El objeto cayó en aguas gélidas y los funcionarios esperan poder recuperar los escombros más rápido que los del enorme globo de la semana pasada.

El desarrollo se produjo casi una semana después de que Estados Unidos derribara un presunto globo espía chino frente a la costa de Carolina después de que atravesó sitios militares sensibles en América del Norte. China insistió en que el paso elevado fue un accidente que involucró a una embarcación civil y amenazó con repercusiones.

Reporter: Is it safe to say that when the president ordered that it be shot down, he did not know whether it was a manned or unmanned object?

John Kirby: The fighter pilots' assessment was that the object was not manned before shooting it down. pic.twitter.com/XmhJshQtuF

