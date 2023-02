Blinken pospone su viaje diplomático a China tras polémica por posible globo espía

Por Matthew Lee

Washington, 3 de febrero (AP).— El Pentágono informó el viernes a mediodía que un globo espía chino se había desplazado hacia el este de Estados Unidos y que se encontraba sobre el centro del país, y que Washington rechaza las afirmaciones chinas de que el artefacto no estaba siendo utilizado con fines de espionaje.

El general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, se negó a dar detalles sobre dónde se encontraba exactamente el globo o si se estaba estudiando de nuevo la posibilidad de derribarlo. Los militares habían descartado esa opción, según las autoridades, debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra.

Ryder dijo que el globo estaba a una altitud de unos 18.3 kilómetros, que era maniobrable y que había cambiado de rumbo. Consideró que no representaba ninguna amenaza por el momento. Dijo que solo había un globo siendo rastreado.

Entretanto, un funcionario estadounidense informó el viernes que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pospuso un viaje diplomático de alto riesgo que tenía previsto realizar el fin de semana a China, mientras el Gobierno del Presidente Joe Biden sopesa una respuesta más amplia al descubrimiento de un globo chino a gran altitud que sobrevolaba zonas delicadas del oeste norteamericano.

