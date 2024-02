VIDEO: Dos activistas climáticas lanzan sopa a un cuadro de Monet en un museo en Lyon

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) – Dos activistas han lanzado este sábado sopa contra un cuadro del pintor Claude Monet expuesto en el Museo de Bellas Artes de Lyon, en el este de Francia, en el marco de una acción del grupo Respuesta Alimentaria para alertar sobre el impacto del cambio climático.

“Dos ciudadanas que participan en la campaña Respuesta Alimentaria han lanzado sopa contra el cuadro La Primavera de Claude Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon”, ha confirmado este grupo de activistas a través de su cuenta en la red social X.

Las activistas, identificadas como Ilona y Sophie, han afirmado: “Esta primavera será la única que nos quedará si no reaccionamos”. “¿Qué pintarán nuestros futuros artistas? ¿Con qué soñaremos si no hay más primaveras?”, se han preguntado.

Eco-activists poured soup on Claude Monet's painting "Springtime" at the Museum of Fine Arts of Lyon

"This spring will remain the only spring if we don't react. What will our future artists paint? What will we dream of if there is no more spring?", chanted two activists of the… pic.twitter.com/NOzF9jOHWP

— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2024