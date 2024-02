Yair Martín Romero, candidato a Diputado federal por Morena, es asesinado en Ecatepec

Los elementos de Protección Civil y Bomberos de la localidad trasladaron a una de las víctimas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ecatepec, donde perdió la vida.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Yair Martín Romero Segura, aspirante a Diputado federal de Morena por Ecatepec, y su hermano, identificado como Joan Martín, fueron asesinados por presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 12:00 horas en las inmediaciones de la colonia Santa Clara Coatitla, Estado de México (Edomex), donde ambos fallecieron por heridas de bala y armas punzo cortantes por parte la célula criminal del municipio.

El lugar del incidente fue acordonado por elementos municipales y cuerpos de emergencia; sin embargo, se desconoce el paradero de los presuntos responsables pese al despliegue policial que se ha realizado en la zona.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

A su vez, arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de la localidad, quienes trasladaron a una de las víctimas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ecatepec, donde perdió la vida.

La otra víctima fue trasladada por sus familiares al mismo nosocomio, pero también falleció al recibir atención médica. Además, se reportó que cuatro personas más fueron heridas durante la balacera, de los cuales se desconoce su estado de salud, así como sus identidades.

Anteriormente, Romero Segura, conocido como “El Chorongo”, denunció amenazas e intentos de extorsión a su persona por parte de líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

#ULTIMAHORA ¡Lo bajan por la mala! Mataron a candidato a diputado federal por #Morena en Ecatepec. Yair Martín Romero Segura y su hermano fueron asesinados esta tarde de sábado. Romero Segura se había registrado como aspirante a la candidatura de Morena a la diputación federal… pic.twitter.com/QqeyHyGoSa — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) February 10, 2024

Ante las denuncias de seguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el protocolo de seguridad para candidatos a los partidos políticos con miras al proceso electoral del próximo 2 de junio, el cual no le agradó al frente opositor.

Los dirigentes de la oposición exhibieron que el contenido del documento presentado por el INE es insuficiente, por lo que urgieron al Gobierno federal a tomar responsabilidad sobre la protección de las elecciones.

“Candidatos al Senado y Cámara de Diputados, solamente se les proporcionará Seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas”, dice el texto.

#BoletínINE 📑 | Trabaja @INEMexico con partidos políticos e instancias de seguridad para dar garantía y tranquilidad a las elecciones. https://t.co/olBe8ayVbe pic.twitter.com/RSkLNHsHkm — @INEMexico (@INEMexico) February 8, 2024

El oficio presentado a los partidos establece que se les brindará un servicio para recibir solicitudes de los partidos tomando en cuenta los niveles de riesgo alto, medio o bajo, con base en los resultados de análisis de riesgo formulado por la Guardia Nacional (GN); la incidencia delictiva y si recibieron amenazas.

En zonas con incidencia delictiva alta y media se otorgará a los funcionarios solicitantes el servicio de protección relacionado a los criterios mencionados, mientras que en zonas de baja incidencia no se autorizará.

Además, se asignarán cuatro vehículos de escoltas y uno principal, con 10 elementos; en tanto que, en riesgo medio será brindará una escolta, una patrulla y un vehículo principal, con ocho elementos, luego de ser aprobada por el organismo