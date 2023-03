Fiscalía de Tamaulipas detiene a 5 personas más por caso de estadounidenses atacados

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Cinco personas más presuntamente relacionadas con el ataque contra ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, donde dos fueron asesinados y dos más hallados vivos, han sido aprehendidos por las autoridades, confirmó este viernes el Fiscal de Tamaulipas.

“La FGJT cumplimentó orden de aprehensión vs 5 personas ligadas a hechos del 3 de marzo en Matamoros por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional”, publicó en sus redes sociales el titular de la Fiscalía local, Irving Barrios Mojica.

“Una persona más, detenida en días pasados, fue vinculada a proceso”, añadió.

El jueves por la tarde, el Fiscal Barrios Mojica había detallado que cinco vehículos, entre ellos un Lamborghini robado en Estados Unidos, habían sido localizados en Matamoros, derivado del operativo conjunto con Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública local, todo el en marco de la agresión contra los estadounidenses.

También el jueves, José Guadalupe “N” –detenido el 7 de marzo por su presunta participación en el secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros– fue llevado a un juzgado. En medio de un fuerte operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue movido a la FGJT, al juzgado de Matamorosm para su audiencia inicial.

José Guadalupe “N” fue detenido el martes mientras custodiaba a los cuatro ciudadanos estadunidenses en una casa del ejido El Tecolote, Matamoros, donde dos de los extranjeros fueron hallados con vida y dos murieron.

Ayer también se informó que una persona que alega hablar en nombre del cártel presuntamente responsable del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales fueron asesinados, condenó el hecho, pidió disculpas a las familias de las víctimas y dijo que ha entregado a las autoridades a los miembros del grupo que estuvieron implicados.

En una carta manuscrita obtenida por The Associated Press a través de una autoridad policial del estado de Tamaulipas, un integrante de una facción del Cártel del Golfo, el grupo de “Los Escorpiones”, se disculpó con los residentes de Matamoros, la mujer mexicana que murió en el tiroteo, y los cuatro estadounidenses y sus familias.

Sin embargo, este viernes, familiares de los estadounidenses secuestrados en México dijeron que una supuesta disculpa del cártel mexicano al que se le atribuye el ataque ha servido de poco para aliviar el dolor causado por la agresión hacia sus seres, quienes al final resultaron asesinados o heridos.

Más tarde ese día, el padre de Shaeed Woodard, uno de los dos estadounidenses que murieron, se dijo sorprendido de que el cártel haya ofrecido disculpas por el violento secuestro registrado en un video que rápidamente se viralizó en línea.

“He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Simplemente, estuve inquieto. No podía dormir, no podía comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa. No se lo merecía”, expresó James Woodard a los periodistas el jueves al hablar sobre la muerte de su hijo.