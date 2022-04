Portal especializado filtra en redes la escena post-créditos de Obi-Wan Kenobi

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE POSIBLES SPOILERS

MADRID, 10 de abril (EuropaPress).- El próximo 27 de mayo llegará a Disney+ Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de la saga Star Wars. Y los últimos rumores sobre la ficción protagonizada por Ewan McGregor ofrecen jugosos detalles sobre la sorprendente escena post-créditos que acompañará al estreno.

Aunque no es tan habitual como en los títulos del Universo Marvel, la inclusión de metraje extra no es algo extraño en las series del universo creado por George Lucas. Así como la segunda temporada de The Mandalorian contó una secuencia posterior a los títulos de crédito, dedicada, Boba Fett, dando paso a la serie protagonizada por el cazarrecompensas más infame de la galaxia, es lógico pensar que Obi-Wan Kenobi haga lo propio.

De hecho, según informa Making Star Wars, el segundo capítulo de Obi-Wan Kenobi tendrá una secuencia posterior a los títulos de crédito centrada en uno de los personajes más legendarios de la saga, el Darth Vader de Hayden Christensen.

This Kenobi footage is similar to what I talked about. My theory is this is just before. Because there were no robes for the reply from Kenobi. https://t.co/AR3I90viZH

— Jason Ward (@MakingStarWars) March 31, 2022