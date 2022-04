James Gunn defiende la cinta Rogue One de Star Wars: “Es la más infravalorada”

MADRID, 8 de abril (EuropaPress).- ¿Cuál es la mejor película de Star Wars? ¿Y la peor? ¿Y la más infravalorada? Sobre este último debate, James Gunn tiene clara su respuesta: Rogue One. Para el director de la saga Guardianes de la Galaxia el primer spin-off de la famosa saga de Lucasfilm es, sin duda alguna, el menos apreciado por crítica y público.

Fue el propio cineasta estadounidense quien publicó el mensaje en su cuenta personal de Twitter defendiendo la cinta protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna en 2016.

I don't know why Rogue One is trending, but I'm glad it is, as it's the most underrated Star Wars anything.

— James Gunn (@JamesGunn) April 7, 2022