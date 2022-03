Damon Lindelof estaría trabajando en una nueva cinta de Star Wars

Madrid, 16 de marzo (Europa Press).- Con los fans esperando la llegada de la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrenará en Disney+ el próximo 25 de mayo, una nueva información apunta a que Damon Lindelof, responsable de series como Perdidos, The Leftovers o Watchmen, está preparando una película sobre Star Wars.

Según informa Jeff Sneider, periodista de The Ankler, a través de su cuenta en Twitter, el reputado guionista está desarrollando junto a Lucasfilm un proyecto del que por el momento se desconocen los detalles.

“He oído que Damon Lindelof, el creador de WATCHMEN y el cocreador de LOST y THE LEFTOVERS, está trabajando en una nueva película de STAR WARS”, afirma Sneider en su tuit.

EXCLUSIVE via @TheAnkler: I’m hearing that Damon Lindelof, the creator of WATCHMEN and the co-creator of LOST and THE LEFTOVERS, is working on a new STAR WARS movie.

SUBSCRIBE NOW!

— Jeff Sneider (@TheInSneider) March 14, 2022