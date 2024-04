Jorge Glas reaparece en VIDEO e inicia huelga de hambre tras “paliza” en la Embajada

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, agradeció al Gobierno Mexicano, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, haber hecho públicas las imágenes de su arresto en la Embajada de México en Quito.

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2017), que se encuentra detenido en el centro penitenciario La Roca, ubicado en la ciudad de Guayaquil, inició una huelga de hambre nada más ingresar en prisión, según confirmó su abogada, Sonia Gabriela Vera.

La abogada compartió un vídeo en redes sociales en el que el propio Glas explica cómo fue la incursión de las fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Quito, y relata que cuatro policías le apresaron y le leyeron hasta dos veces sus derechos.

“Me sientan y yo me desvanezco y todavía me dicen ‘párese, párese’. Y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, explica el exvicepresidente, en alusión a un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”. pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

Glas ingresó en el hospital el lunes por la tarde por un episodio de descompensación fruto de no haber comido en varias horas. De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Prisiones de Ecuador (SNAI), tras ser sometido a unos exámenes médicos, presentaba “parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta médica correspondiente”.

La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político a Glas.

Las autoridades de Ecuador acusan a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

Por fin sus hijos y sus abogados pudieron conectarse con Jorge Glas vía Zoom.

Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre.

Responsabilizamos a Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge.… pic.twitter.com/YLMyjtrgbL — Rafael Correa (@MashiRafael) April 10, 2024

El exvicepresidente de Ecuador aprovechó para agradecer que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera públicos los videos de la Embajada mexicana tras el asalto.

Aunque Jorge Glas no pudo lograr tener asilo político, declaró que “le dio la dignidad de ser un perseguido político”.

“Qué bueno que el presidente López Obrador hizo públicas las imágenes, se han de ver dantescas (…) que quede claro que yo no voy a claudicar”, dijo defendiendo su inocencia.

Glas ocupó la Vicepresidencia entre 2013 y 2017, durante el Gobierno del Presidente Rafael Correa, tras lo cual fue procesado por la justicia y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas.

-Con información de Europa Press.