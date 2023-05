Sasha Sokol afirma: Quienes abusan de menores deben ser juzgados “implacablemente”

Además, De Llano deberá abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el Juzgado. “Como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”, informó Sokol.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– La cantante mexicana Sasha Sokol anunció este miércoles que ganó la demanda por daño moral que interpuso contra el productor Luis de Llano, quien minimizó con sus declaraciones las acusaciones de abuso sexual. Además, deberá pedir una disculpa.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, escribió la cantante de Timbiriche en su cuenta de Twitter.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía. La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública”, añadió.

El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023

misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023

Además, De Llano deberá abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el Juzgado. “Como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”, informó Sokol.

La cantante también reconoció “la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal” que falló en su favor. “Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados. Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea”, concluyó.

El 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante, de 52 años, denunció en redes sociales a De Llano por haber abusado de ella al sostener una ‘relación sentimental’ cuando tenía 14 años y él, 39 años.

La exintegrante del grupo musical Timbiriche publicó un hilo en su cuenta de Twitter en donde hablaba sobre la “relación” que mantuvo con él a partir de cuando ella formó parte en la puesta en escena de Vaselina con Timbiriche.

Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió la cantante.

La artista mexicana señaló a Luis de Llano por haber abusado de ella y continuar haciéndolo al manipular la verdad, después de que el productor hablara sobre ella en La entrevista con Yordi Rosado, donde, dijo, minimizó la relación con el fin de “eximir su responsabilidad en los hechos”. Por su parte, el productor aseguró que la base del vínculo consistió en la presunta búsqueda de Sasha por “una figura paterna”.

“Pues es que no falta que te vayan a inventar una historia de ese tamaño. Yo ya ni quiero hablarlo [sobre la relación con Sasha Sokol], me da mucha pena que, en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tienen que hablar de ella por ‘¡Ay, pobrecita niña!’ y ¡no es cierto! Por favor…”, declaró Luis de Llano cuando Yordi Rosado le preguntó sobre la veracidad de la relación con Sasha.

A pesar de que Luis de Llano aseguró que la relación no duró más de seis meses, Sasha confesó que, habiendo empezado cuando ella tenía 14 años y él 39, tuvo una duración de cuatro años. terminando cuando la exintegrante de Timbiriche estuvo cerca de la mayoría de edad.

“Luis [de Llano] casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

A raíz de la relación en la que estuvo con el productor, Sasha relató la serie de pérdidas que vivió, siendo la primera la “desadopción” de su padrastro Fernando Diez Barroso, ejecutivo de Televisa, y la separación de Timbiriche siendo la segunda, cuando la madre de la cantante la mandó a estudiar a Europa para intentar separarla de Luis de Llano.

Sin embargo, cuando Sasha cumplió 17, confrontó a su madre diciéndole que podría seguir mintiéndole sobre la aún existente relación con de Llano o que podía perdonarla, cosa que su madre accedió pero aún sintiéndose incómoda con la situación. “Fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, confesó.

Sokol contó en septiembre pasado que atravesaba un momento difícil en su vida y estaba segura que la familia de Luis de Llano igualmente estaba en esa misma circunstancia; sin embargo, esperaba que hubieran consecuencias y que su caso sirva de alguna manera para las demás personas que estén atravesando una situación similar, lo que hoy se cumplió.

Hace unas semanas, al cumplirse un año de su revelación sobre los abusos de De Llano, la también actriz Sokol aseguró que ha enfrentado la “vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización“.

A través de sus redes sociales, la actriz confesó que hablar y denunciar le ha ayudado a sanroqueños. “He descubierto una red solidaria de personas que luchan todos los días contra la violencia infantil, acompañando a las víctimas y persiguiendo a los culpables para llevarlos ante la justicia”.

“En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.