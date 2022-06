VIDEO: Madre ata a su hija de 5 años en el techo por no hacer la tarea; es arrestada

Una madre de la India fue arrestada bajo cargos de crueldad infantil por dejar atada a su hija de 5 años en el techo de su casa bajo los rayos del sol a 45 grados Celsius.

Por Alejandro González

Los Ángeles, 10 de junio (LaOpinión).- Una madre de la India fue acusada después de que supuestamente ató a su hija de cinco años en un techo abrasador para castigarla por no hacer su tarea.

El incidente tuvo lugar en la sección Khajuri Khas de Nueva Delhi el 2 de junio, cuando las temperaturas alcanzaron los 45 grados informó la agencia de noticias india ANI.

La policía dijo que la madre ató los brazos y las piernas de la niña con una cuerda y luego la dejó en el techo de la casa de la familia para castigarla por su vagancia.

En el video que fue grabado por un vecino y compartido ampliamente en las redes sociales, la niña, vestida con un par de pantalones cortos y una camiseta sin mangas, tiene los tobillos atados y los brazos sujetos a la espalda. Ella hace intentos desesperados por aflojar sus ataduras, pero sin éxito.

Se escuchó al vecino que grabó el video decir que la niña fue dejada en el techo a las 14:00 horas, que es uno de los períodos más calurosos del día en la región que ha estado experimentando severas olas de calor.

La policía de Delhi tuiteó el miércoles que había iniciado una “acción apropiada” contra la madre de la niña, quien fue identificada solo por su nombre de pila, Sapna.

La madre enfrenta cargos de crueldad infantil, informó ANI. Se desconoce si la niña de cinco años sufrió alguna lesión por la exposición al calor.

Cuando fue entrevistada por la policía, Sapna afirmó que había mantenido a su hija en el techo durante cinco a siete minutos por no terminar su tarea escolar, antes de llevarla de vuelta al interior, informó el diario India Today.

#Delhi | Delhi Police has filed a FIR after a video surfaced on social media where the minor could be seen struggling to set herself free while being tied under the scorching sun. https://t.co/tlDOmnecmY

The mother has been booked under Section 75 of the Juvenile Justice Act.

— scroll.in (@scroll_in) June 10, 2022