El Presidente confirma nominación de Gerardo Esquivel para el BID; espera que triunfe

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, será propuesto para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

López Obrador aseguró que, debido a la situación económica del país, que a sus ojos es “una de las mejores de América”, cree que hay posibilidad para la candidatura para el actual funcionario de Banxico.

Tanto el Presidente como los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O y Marcelo Ebrard Casaubón respectivamente, apoyan la candidatura de Esquivel, ya que éste primero es el encargado de la promoción de la candidatura, mientras que el Canciller mantendrá diálogos con otros gobiernos.

Alicia Bárcena, actual Embajadora de México en Chile, fue una de las opciones a considerar para la candidatura, sin embargo, tuvo que retirarse de la contienda por “razones personales”, como ella misma lo expresó en sus redes sociales.

Al respecto, el Presidente consideró que la extitular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y exasesora adjunta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una de las mujeres profesionales mejor preparadas en México; sin embargo, reiteró que debido a un “asunto familiar” no fue posible su postulación.

“La habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar: está casada con un amigo chileno, y a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero él anda mal de salud y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto, pero ella nos envió una carta pidiendo que comprendiéramos su situación, y la abrazamos. Deseamos que su esposo se recupere, porque es una muy buena persona; además una profesional del manejo de la economía. Tiene una trayectoria importantísima y de inobjetable honestidad y rectitud”, reconoció López Obrador.

Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al @el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso.

