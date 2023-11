Samuel García anuncia recorridos por el país. Lo acompañará, dice, esposa e hija

El Gobernador Samuel García anunció que iniciará una gira por todo el país como parte de su candidatura para la presidencia de 2023; su esposa Mariana Rodríguez y su hija lo acompañarán en el viaje.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, anunció que pronto recorrerá la República mexicana (con su hija de 8 meses incluida) como parte de su precampaña en busca de la candidatura por la Presidencia de México.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario detalló las principales razones para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), donde aseguró que “no ha sido una tarea fácil” y que pretender mejorar al país con sus propuestas.

“Les quiero hablar de frente y platicarles de esta decisión. No es una decisión fácil, pero sí importante […] Vamos a iniciar una precampaña, vamos a ir a todo México a saludarlos, a contarles qué queremos del país, siempre pensando en ti y en tu familia, y en un nuevo México”, indicó.

Ante su anuncio, Samuel García dio a conocer que ha planeado un modelo nuevo para el progreso de la nación, como lo planteó durante su gobernatura en Nuevo León. Es por ello que volvió a pedir el voto de confianza a la ciudadanía para modernizar al país en las próximas elecciones del 2024.

“Creo que México merece algo nuevo, llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León, desde que nació Mariel mis ganas de mover a México, de transformarlo en algo nuevo, se han triplicado […] Te pido que me vuelvas a dar confianza, que apuestes por lo nuevo, por lo joven, somos mayoría, más del 60% de México, merecemos algo fresco, moderno, nuevo”, mencionó.

Finalmente, el mandatario estatal pidió a la población corroborar sus avances en el estado con base en las obras y programa que están entrando en vigor en la actualidad, por lo destacó que su candidatura será de estabilidad y sin disturbios para el siguiente año.

Les pido confianza, creemos que es la mejor decisión. Es un win-win, un ganar-ganar. Si a NL le va a bien, México crece […] no va a haber disturbios y sí gobernabilidad y estabilidad, tienen hoy el mejor gabinete de NL de su historia, les he pedido que no distraigan un minuto, un peso, los 200 años que celebramos el año que entra con obras y programas”, indicó.

PREPARAN REGISTRO A LA PRESIDENCIA DE 2024

Samuel García Sepúlveda, aseguró estar listo para registrarse el próximo domingo 12 de noviembre como precandidato a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Esta tarde, el mandatario estatal compartió un video en sus redes sociales desde donde menciona que ya cuenta con la documentación solicitada, así como fotografías para llevar a cabo su registro como precandidato emecistas por la Presidencia.

“Pues ya está todo, parece que seré el precandidato más joven en la historia de México y ganando el Presidente más joven en la historia del país, con 35 años cumplidos, que es el mínimo requisito de edad que tiene la Constitución”, comentó.

Todo listo y en orden para convertirme en el presidente más joven de México, con los requisitos que marca la ley cumplidos. Nuevo León está y seguirá IMPARABLE y en buenas manos. ¡Ánimo! pic.twitter.com/yZraRTTsNZ — Samuel García (@samuel_garcias) November 9, 2023

“Creo que México merece algo nuevo, llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León, desde que nació Mariel mis ganas de mover a México, de transformarlo en algo nuevo, se han triplicado. Tenemos mucho como pareja, como familia, a ti, a tu familia y a tus hijos, y a México […] Nos han intentado detener los de la vieja política en NL.

Asimismo, señaló que cuenta con la resolución de un Juez de Distrito que acredita que Javier Navarro, su Secretario General de Gobierno, queda como encargado de despacho.

“Ya di instrucciones, que sigan imparables logrando los resultados del nuevo Nuevo León y que no se metan a la ‘grilla’”, precisó.

Además, señaló que su licencia comenzará el próximo 2 de diciembre y culminará el 2 de junio del año siguiente.

SAMUEL GARCÍA GASTA AÚN MÁS PARA PROMOCIONARSE. CON DINERO DE NL

El Gobierno de Nuevo León y el Gobernador Samuel García Sepúlveda gastaron más de 7 millones de pesos para promocionar la imagen del funcionario en redes sociales sólo durante octubre, previo a la presentación de su segundo informe y después de que el mandatario confirmó su interés en competir por la Presidencia de México representando a Movimiento Ciudadano en 2024.

Samuel García cumplió tres años como Gobernador el 4 de octubre, desde ese día y hasta el 28, cuando presentó su segundo Informe de Gobierno, publicó 646 anuncios en sus perfiles de Facebook e Instagram, a través de ellos promocionó su imagen y la de la influencer Mariana Rodríguez, su esposa.

Además de lo invertido en las redes de García Sepúlveda, la administración estatal gastó en octubre un máximo de 20 mil 300 pesos por tres promocionales de Facebook relacionados con el segundo Informe de Gobierno. El mandatario y el Gobierno estatal invirtieron en Meta hasta ocho millones 870 mil pesos en 25 días.

Un reportaje publicado en SinEmbargo el 26 de septiembre reveló que ese mes el Gobierno de Nuevo León y su titular habían pagado 4 millones 371 mil 095 pesos para anuncios de Facebook e Instagram difundidos en distintas entidades, es decir, en octubre incrementaron el gasto 102 por ciento.

Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que, para no considerarlo como propaganda, el informe anual puede promocionarse siete días antes y cinco después de su presentación, el Gobierno estatal y Samuel García lo anunciaron en redes sociales durante todo octubre, además, tuvo alcance en 25 entidades del país.

El 13 de octubre el mandatario no asistió al Congreso local, con cuyos legisladores se ha enfrentado en los últimos meses, para presentar el informe, pero dos días después, mientras se encontraba de gira en Asia, lo publicó en un sitio web.

Fue hasta 28 de octubre cuando presentó el informe en un evento junto a otros funcionarios, para ese entonces ya habían pasado dos días desde que el Poder Legislativo aprobó su licencia para enfocarse en buscar la candidatura presidencial.

La Ley en material electoral también prohíbe la difusión de informes de Gobierno con fines electorales, pero Samuel García protagonizó los anuncios sobre el documento en redes.

“Desde el 1 de octubre ha hecho una publicidad brutal en redes, pero también en espectaculares, en pintas, en anuncios en diferentes lugares, en pagos de publicidad en las televisoras, en radios. Se publicita diciendo que él es imparable, el eslogan que potencialmente o posiblemente utilice si va a la campaña presidencial. La propaganda de cómo ha gobernado Nuevo León está llegando a varias entidades. Es campaña anticipada. Usa recursos públicos de Nuevo León para beneficio privado, para él, su ego, su deseo de iniciar la campaña presidencial”, acusó la activista Liliana Flores Benavides.

— Con información de Montserrat Antúnez