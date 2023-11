American Airlines será la aerolínea de EU con mayor presencia en Tulum: Mara Lezama

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció este viernes que American Airlines se convertirá en la mayor aerolínea estadounidense del Aeropuerto Internacional de Tulum a partir del 28 de marzo.

La empresa comenzará a operar cuatro vuelos diarios en este destino, incluyendo dos vuelos diarios a Dallas/Fort Worth (DFW) y un servicio diario a Charlotte (CLT) y Miami (MIA).

El Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum, que tendrá una capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros, continúa en construcción y será inaugurada el próximo mes de diciembre.

En la terminal aérea de Tulum, American operará en 27 destinos en México como la mayor aerolínea estadounidense en el país, además de otras empresas que ya han anunciado el inicio de la venta de sus boletos.

La mandataria estatal destacó que los beneficios de los proyectos del Gobierno de México ya se perciben y más adelante la prosperidad compartida será una realidad para esta región de Quintana Roo. “El Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo contempla que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás del éxito turístico, para transformar la vida de las personas y en Quintana Roo seremos el único estado con cuatro aeropuertos internacionales” precisó.

Además, destacó que ya hay otras aerolíneas que han confirmado su operación en Tulum, lo que incrementará la conectividad con otras partes del mundo. También habrá rutas que despegarán hacia San Francisco, Chicago, Toronto, Tijuana, Aguascalientes y Guadalajara, enlazando a este paraíso caribeño con rincones de Norteamérica y México.

Pack your bags and get ready to uncover ancient wonders, magical cenotes and sun-soaked beaches with new flights to Tulum, Mexico and other international destinations taking off next spring! 🌴✈️ https://t.co/9Q6CWxEsnw pic.twitter.com/ji0HvfQ8PU

