Padre de David Benavidez reta a “Canelo” Álvarez: “Cállale la boca a la gente”

José Benavidez, padre de David Benavidez, estalló en contra de Saúl “El Canelo” Álvarez por su pelea contra Ilunga Makabu y no contemplar a su hijo, “Bandera Roja”, para un combate.

Por Wilson Flórez

Ciudad de México, 10 de diciembre (La Opinión).- Mucho se ha hablado de la negativa del Canelo Team para pelear contra el mexicoamericano David Benavidez. A pesar de que ex boxeadores como Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr. piden esa pelea, Saúl Álvarez sigue planificando su combate contra Ilunga Makabu. Ante este panorama, el padre del “Bandera Roja” estalló.

“Pues honestamente, lo que pienso es que para qué te vas a subir a un Crucero si tienes a David Benavidez. Cállale la boca a la gente, Mayweather piensa que es una pelea buenísima, Óscar de la Hoya, Julio César Chávez la Leyenda de México, Mike Tyson y muchísima gente quiere mirar esta pelea entre Canelo y David Benavidez”, sentenció José Benavidez para la Asociación Española de Boxeo, recopiladas por Mediotiempo.

Eddy Reynoso explicó las razones por las cuales no contemplan la pelea. Entre otras cosas el entrenador de Saúl Álvarez manifestó no interesarle enfrentar a Benavidez. Reynoso indicó que el “Bandera Roja” debía alcanzar otros éxitos para poder plantarse frente a Canelo. Pero el padre de Benavidez considera que son simple excusas para no enfrentar a un peleador como su hijo.

“Es una pelea muy peligrosa para nosotros también. Canelo es el libra por libra, un peleador muy disciplinado, difícil, un peleador que está acabando con todos. Creo que si David es tan fácil como ellos piensan, ¿por qué no callar bocas, subirse a otra división y acabar con todo?, pero yo creo que antes de subir a otra división o dejar los cinturones vacantes, existe y siempre existirá que le corrió a David Benavidez“, enfatizó.

🥊: El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán dijo que el campeón de peso crucero, Ilunga Makabu, deberá cumplir con la defensa obligatoria frente a Thabiso Mchunu el próximo 29 de enero, antes de tener el combate frente a Saúl "Canelo" Álvarez. pic.twitter.com/dcXfvq3lHV — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) December 3, 2021

Finalmente, José Benavidez cuestionó al posible rival de Canelo al indicar que es un boxeador poco conocido y que esta contienda solo se está planificando por negocio.

“A ese muchacho [Ilunga Makabu] nadie lo conocía y yo creo que ya esto es negocio. Al fin del día ellos lo está mirando como negocio y saben que le pueden pegar a este africano y creo que si pensaran que es una pelea difícil no pelearían porque es demasiado peso, es algo ridículo, son dos o tres categorías arriba”, concluyó.

