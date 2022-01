Los perros pueden distinguir cuando no se cumplen leyes físicas, revela un estudio

Ciudad de México, 11 de enero (RT).- Los perros son considerados entre los animales más versátiles e inteligentes, no solo por su capacidad de aprender nuevos comportamientos, sino por la forma en la que utilizan sentidos como el olfato y el oído para comprender el mundo que les rodea. Sin embargo, un reciente estudio realizado por científicos austriacos descubrió que la observación del entorno también juega un papel importante en este proceso, por lo que son capaces de darse cuenta cuando los eventos que ocurren frente a sus ojos no se ajustan a las leyes de la física.

Según detallan los autores en su investigación, publicada recientemente en Biology Letters, durante las pruebas entrenaron a 14 perros domésticos adultos para que colocaran sus cabezas sobre una superficie acolchada y permanecieran ahí, con el fin de mostrarles dos animaciones realistas en 3D en una pantalla de computadora.

Dogs may have the perception of causality, much like humans. Read the full #BiologyLetters paper – Dogs’ looking times and pupil dilation response reveal expectations about contact causality https://t.co/e8YZxCBWH2 #caninecognition #animalbehaviour @cvoelter pic.twitter.com/o1NR4uCfRL

En la primera grabación aparecía una pelota rodando hacia otra hasta que colisionaban, provocando que el objeto impactado comenzará a moverse, un fenómeno conocido como causalidad por contacto y considerado como uno de los principios fundamentales que nos permiten dar sentido al entorno físico.

Gracias al uso de técnicas de seguimiento ocular y pupilometría, los académicos lograron determinar que los animales siguieron de cerca los movimientos de los objetos en ambos videos; no obstante, al observar el segundo, los perros vieron durante mayor tiempo la pelota que debía chocar y poner en movimiento a la segunda.

In the no-contact condition, the balls moved in the same way but there remained a gap between the two balls. pic.twitter.com/ZJv3PdCF68

— Christoph Voelter (@cvoelter) December 22, 2021