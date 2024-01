Hunter Biden se declara no culpable en California por cargos de evasión de impuestos

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 11 de enero (LaOpinión).- Hunter Biden, hijo del Presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró no culpable este jueves de los cargos que se le imputan ante un Tribunal en California por presunta evasión de impuestos.

Biden, de 52 años, se presentó ante un Juez en Los Ángeles para una primera audiencia en el caso en que se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1.4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años: desde 2016 hasta 2019.

Hunter compareció ante el Juez Mark Scarsi en el Tribunal de Edward R. Roybal para ser procesado por nueve cargos relacionados con impuestos que lo acusaban de no pagar 1.4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019.

La acusación de diciembre alega que el hijo del Presidente ganó millones de dólares de entidades extranjeras en Ucrania, Rumania y China, y que “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante, al mismo tiempo que decidió no pagar sus impuestos“.

En la audiencia, que duró unos 30 minutos, Scarsi señaló que el hijo del Presidente había cumplido con sus condiciones previas de liberación, y que el tribunal “lo agradece y lo anota para que conste en acta”. Scarsi propuso una posible fecha de juicio para el caso el 20 de junio, apenas unos meses antes de las elecciones generales presidenciales de 2024.

El Departamento de Justicia ha dicho anteriormente que, si a Hunter Biden lo declaran culpable de cargos fiscales, podría enfrentar un máximo de 17 años de prisión.

Cabe recordar que Biden también fue acusado en Delaware de mentir sobre su consumo de drogas al comprar una pistola, y en 2023 se declaró no culpable de los cargos.

Recientemente, Hunter Biden hizo una aparición inesperada en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde los legisladores republicanos estaban presionando para que se votara para considerarlo por desacato al Congreso por no testificar en la investigación de juicio político contra su padre.

La llegada de Hunter Biden con sus abogados, escoltado por policías y rodeado de cámaras, generó un gran revuelo en la audiencia.

Hunter Biden escuchó durante poco más de 20 minutos las palabras de demócratas y republicanos antes de abandonar la audiencia, mucho antes de que los congresistas fuesen a votar la resolución por desacato.

The American people want to know, what is Hunter Biden so afraid of? pic.twitter.com/iA1yb3QGfr

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 10, 2024