Lalo Mora se defiende: dice que videos donde toca a fans son “trucos de cámara”

Ya van varias ocasiones en que el cantante Lalo Mora es expuesto en redes sociales por tocar de más a sus fanáticas; ante la situación, el músico sostiene que son “trucos de cámara”.

Por Carlos Martínez

Saltillo, 11 de febrero (Vanguardia).- Lalo Mora volvió a dar de que habar, esto al negar nuevamente que realizó tocamientos sin su consentimiento a varias mujeres, hechos que quedaron grabados en video y difundidos en redes sociales hace unos meses.

El “Rey de Mil Coronas” dijo en entrevista que el no realizó los tocamientos pues fueron “trucos de cámaras” los que se usaron para ‘destrozarlo’.

“Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos [lo haré] delante de mi público”, expresó.

Lalo Mora admitió que el escándalo que se desató por los videos difundidos en internet le afectó mucho emocionalmente, al grado de haber llegado al llanto.

Diosito, no permitas que me convierta en un viejo cochino como Lalo Mora 🙏 pic.twitter.com/u7jEbCXj0i — El Renacido (@RenaSuspendido) July 18, 2021

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, expresó.

El cantante dijo que tras el escándalo, vivió a renacer y dijo que aunque cometió los tocamientos “sin intención”, ya pidió disculpas a las afectadas.

“Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció”, agregó el famoso cantante mexicano.

Fue en octubre del año pasado cuando Lalo Mora, entró al ojo del huracán, esto porque fue captado haciendo tocamientos a varias mujeres a la salida de un concierto.

En video, se puede observar cómo a una de las chicas la tocó en uno de sus senos y ella al darse cuenta intenta retirarle la mano. Mientras tanto, otra se dejó besar en su boca por el músico.

En otro video, se aprecia cómo el cantautor mete la mando por debajo de la blusa de otras chica quien parece no prestar atención y se tomó la foto con el artista.

La sociedad esta harta de abusivos sexuales como Lalo Mora, los hay en todos los gremios, también en política hay un montón, en Guadalupe, Nuevo León hay uno del PAN de apellido Robledo, hay en MORENA, en todos, no hay respeto a la dignidad de las mujeres ¡NO SE VALE! pic.twitter.com/61qe7FedzR — BetoLealX2🇲🇽 (@BetoLealX2) October 6, 2021

Una semana después, el “Invasor” volvió a hacer de las suyas, pues mientras abraza a una fan quien le pidió una foto, el cantante mete la mano en la blusa de la joven para tocarle un seno.

Tras el tocamiento, la mujer no puede ocultar la cara de inconformidad y se aleja de él, mientras que el intérprete de “Bonita” posa de nuevo con otro fan.

Lalo Mora siendo Lalo Mora pic.twitter.com/f5klUxmQVQ — Miguel Ángel (@dr_mikesalazar) October 6, 2021

