Coahuila podría ser el único estado sin transición: PT y Verde socavarán a Morena

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que han mantenido su registro nacional gracias a sus alianzas con otras fuerzas políticas, han decidido no ir con Morena en Coahuila para respaldar a Ricardo Mejía Berdeja y Lenin Pérez, respectivamente, como sus candidato a Gobernador —como ya lo hicieron en 2021 en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo— con lo cual complican que en esta entidad gobernada desde hace 100 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya transición.

En este caso, la ruta que han tomado los aliados de Morena ha dividido el voto sólo para ampliar la diferencia entre el puntero Manolo Jiménez, abanderado del PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), y el morenista Armando Guadiana, quien resultó electo en el proceso interno de Morena. Tanto el PT como el Verde, por ejemplo, sí irán con Delfina Gómez en el Estado de México, la otra entidad que tendrá elecciones este año y en la que la candidata del oficialismo aventaja en las preferencias.

Es decir, tan sólo el respaldo hacia Mejía Berdeja —quien contendió por la candidatura de Morena sin éxito— sería suficiente para situar al Senador con licencia Armando Guadiana en primer lugar, eso sin contar con los puntos sumados por el otro aliado de Morena, el Verde, que apuntalaría al oficialismo en la cima, de acuerdo con lo que arrojan estas cifras.

Otras encuestas corroboran cómo se ha dividido el voto de la 4T en Coahuila. Las últimas mediciones de El Financiero y Reforma, por ejemplo, dan la ventaja a Jiménez con 44 por ciento y 51 por ciento de la intención de voto efectivo respectivamente; al candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, lo colocan en segundo lugar con 42 por ciento y 33 por ciento de las preferencias. Muy por detrás se ubica el exfuncionario federal Mejía Berdeja, quien suma 7 y 11 por ciento en cada encuesta, justamente los puntos que separan a los punteros. Y hasta el final de las mediciones, Lenin Pérez, con 7 y 5 por ciento.

De las dos candidaturas de los aliados de Morena, la de Ricardo Mejía es clave puesto que se comprometió en un principio a respetar los resultados de la encuesta interna que favorecieron a Armando Guadiana, algo que no cumplió y que dio paso a su renuncia a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en enero. Berdeja no se afilió al PT y sigue celebrando la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo se ha pronunciado en más de una ocasión contra el proceso de elección del partido guinda.

El 16 de enero, después de cuestionar la salida de Mejía Berdeja porque no le dio “ni el adiós, nada más me mandó un papel”, el Presidente López Obrador reclamó desde su conferencia mañanera el uso de su nombre. “Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante el levantamiento de una encuesta”, sostuvo.

Coahuila ha sido gobernado durante casi 100 años por el PRI, ahora la división causada por el PT y Mejía Berdeja, a lo cual se suma la propia candidatura del Verde, reduce la posibilidad de romper ese poder hegemónico. En ese sentido, Armando Guadiana aseguró en enero en entrevista para Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, que las acciones del ahora exfuncionario sólo beneficiarán al PRI. Pero en el mismo espacio, el ahora candidato del PT descartó dividir el voto.

“Vamos a ir por el voto de todos, nosotros representamos a una opción que convence a todos los sectores, clases medias, incluso gente del PAN que no está de acuerdo con la alianza, ciudadanos que tampoco les llena el ojo el prospecto del PRI que es parte del moreirato, hay un realineamiento político, me parece que es una lectura inicial decir ‘se va a dividir’ como si todo el mundo fuera dueño de los votos, no, hay nuevos actores y la gente va a optar por un abanico de opciones más amplio”, dijo Ricardo Mejía a Álvaro Delgado y Alejandro Páez.