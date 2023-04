INM reintegra a otras 6 víctimas de incendio en Juárez; suman 23 repatriados este día

Además de enviar 17 cuerpos de migrantes guatemaltecos a su país de origen, otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevó esta mañana a otras seis víctimas hacia Honduras; el INM suma un total de 31 repatriaciones.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Migración (INM) coordinó este martes, junto con autoridades federales y locales, la repatriación de 23 cuerpos de personas fallecidas en el incendio ocurrido dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Junto con los 17 guatemaltecos que fueron entregados a dicho país a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), los cuerpos de otros seis migrantes, provenientes de Honduras, fueron enviados esta mañana en el Aeropuerto Internacional “Abraham González”, en la ciudad chihuahuense.

Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, junto con otras autoridades del Instituto y autoridades consulares, acudieron a las instalaciones aeropuertarias para presenciar el arribo de las carrozas funerarias que trasladaban a las personas fallecidas.

Las autoridades consulares se encargaron principalmente de la corroboración de la documentación y acreditación de los expedientes de cada una de las víctimas, por lo que en todo momento estuvieron presentes hasta que los féretros fueron colocados en dos aviones de la FAM.

Mario Búcaro Flores, Canciller de Guatemala; y Darwin Medina, Vicecónsul de Honduras, fueron las principales autoridades diplomáticas que estuvieron en todo momento al lado de los familiares de los fallecidos.

Asimismo, cabe mencionar que los familiares de las víctimas también viajaron en los aviones de la FAM con el fin de acompañar a sus connacionales hasta la llegada a su país de origen.

El INM ha reportado que, desde el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, han sido repatriados 31 cuerpos de personas fallecidas en dicho suceso.

Según la Cancillería guatemalteca, 19 de los 40 fallecidos eran de origen guatemalteco; sin embargo, dos de las personas que murieron que se cree son guatemaltecos no serán repatriados, ya que no se ha podido establecer plenamente su identidad debido a que uno no tenía documento de identificación, mientras que la otra víctima sufrió quemaduras en las manos que impidieron tomar sus huellas dactilares. Las autoridades guatemaltecas realizarán pruebas de ADN para reconocerlos.

Otros 11 guatemaltecos resultaron heridos en el incendio.

— Con información de AP