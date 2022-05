Niños indígenas internados llevaron vidas miserables y murieron por todo EU: informe

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– The New York Times dice este día que una investigación inicial encargada por la Secretaria del Interior, Deb Haaland, catalogó algunas de las condiciones brutales que soportaron los niños indígenas nativos americanos en más de 400 internados a los que el Gobierno federal confinó entre 1819 y 1969. La investigación fue un paso inicial, dijo Haaland, para abordar el “trauma intergeneracional” que dejó la política.

El informe del Departamento del Interior destaca el abuso de muchos de los niños en las escuelas administradas por el Gobierno, como palizas, retención de alimentos y confinamiento solitario. También identificó sitios de entierro en más de 50 de las antiguas escuelas, un número que el Departamento espera que aumente a medida que continúa la revisión.

El Times afirma que el informe es el primer paso en una revisión integral que Haaland, la primera Secretaria del Gabinete con origen en los nativos americanos, anunció en junio, después de que el descubrimiento de cientos de tumbas sin marcar de niños que asistieron a escuelas similares en Canadá provocara un ajuste de cuentas nacional allí.

La investigación inicial encontró que “aproximadamente 19 internados indígenas federales representaron más de 500 muertes de niños indios americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái”. Se espera que ese número crezca, según el informe.

It is my priority to not only give voice to survivors and descendants of federal Indian boarding school policies, but also to address the lasting legacies of these policies so Indigenous peoples can continue to grow and heal. Today is another step in our journey.

A partir de 1869 hasta la década de 1960, cientos de miles de niños indígenas fueron sacados de sus hogares y familias, y colocados en internados, que eran operados por el Gobierno y las iglesias. Había 20 mil niños en las escuelas en 1900; para 1925, el número se había más que triplicado, según la Coalición Nacional de Curación de Internados Nativos Americanos.

El descubrimiento de tumbas anónimas en Canadá el año pasado (215 en la Columbia Británica, 750 más en Saskatchewan) llevó a Haaland a anunciar que su agencia buscaría en los terrenos de las antiguas escuelas en los Estados Unidos e identificaría cualquier resto. Los abuelos de Haaland asistieron a esas escuelas.

“Es mi prioridad no sólo dar voz a los sobrevivientes y descendientes de las políticas federales de internados indígenas, sino también abordar los legados duraderos de estas políticas para que los pueblos indígenas puedan seguir creciendo y sanando”, agregó.

El informe de 106 páginas, elaborado por Bryan Newland, Aubsecretario de Asuntos Indígenas, concluye que se necesita más investigación para comprender mejor los efectos duraderos del sistema de internados en los indígenas estadounidenses, los nativos de Alaska y los nativos de Hawái.

La asimilación era sólo uno de los objetivos del sistema, decía el informe; el otro fue “el despojo territorial de los pueblos indígenas a través de la remoción y reubicación forzosa de sus hijos”.

LA TRAGEDIA EN CANADÁ

El año pasado, se produjo el impactante hallazgo de los restos de 215 niños, alumnos del Kamloops Indian Residential School, en la provincia de Columbia Británica, lo que hizo revivir la tragedia de los pueblos originarios canadienses y su petición de justicia.

Los gobiernos canadienses encomendaron desde finales del siglo XIX hasta 1997 a instituciones católicas, anglicanas y protestantes la educación de los niños indígenas que eran apartados de sus asentamientos, incluso sin el consentimiento de sus padres, y en esos internados se les prohibía usar su nombre, su idioma y sus tradiciones.

En estos centros, donde muchos de ellos estaban malnutridos y murieron de enfermedades, no se les daba la misma educación que al resto de niños canadienses, sino que se les encargaban tareas domésticas u otros oficios.

Se calcula que entre 1890 y 1997 alrededor de 150 mil niños fueron internados a la fuerza en centenares de residencias escolares y que unos cuatro mil menores murieron por las condiciones insalubres en las que vivían.

El Papa Francisco condenó el pasado 1 de abril estos métodos “de colonización” que intentaron uniformar a los indígenas, pero “erradicándoles de su identidad, de su cultura, separando familias y con niños que fueron víctimas de la homologación” en “nombre del progreso y por la colonización ideológica”.

To honour the 215 children whose lives were taken at the former Kamloops residential school and all Indigenous children who never made it home, the survivors, and their families, I have asked that the Peace Tower flag and flags on all federal buildings be flown at half-mast.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 30, 2021