Periodista de Al Jazeera muere baleada en cobertura de redada israelí (VIDEO)

Por Joseph Krauss y Fares Akram

JERUSALÉN, 11 de mayo (AP).— Una periodista de la televisora Al Jazeera murió baleada el miércoles por la mañana cuando cubría una redada israelí en la localidad de Yenín, en la Cisjordania ocupada. La cadena y un periodista herido en el incidente culparon a las fuerzas israelíes, mientras que Israel dijo que había evidencias que los dos habían sido alcanzados por disparos de palestinos.

Shireen Abu Akleh, una conocida periodista palestina del canal en árabe de Al Jazeera y que era ciudadana estadounidense, fue baleada y murió poco después, añadió el Ministerio. Ali Samoudi, otro periodista palestino, estaba hospitalizado y estable tras recibir un disparo por la espalda.

La televisora catarí interrumpió sus emisiones para anunciar su muerte. En un comunicado en su canal, pidió a la comunidad internacional que “condene y exija responsabilidades a las fuerzas israelíes de ocupación por atacar y matar de forma deliberada a nuestra colega, Shireen Abu Akleh”.

Al Jazeera just released these shots of Shireen’s murder. Witness journalist says shireen was in a car in Jenin camp, as IOF fired at vehicle, she got out and was cornered before she was immediately shot in the head pic.twitter.com/LOh9w8CqoN

— Amira Howeidy (@amirahoweidy) May 11, 2022