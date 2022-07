Varios VIDEOS filtrados exhiben a un supuesto Hunter Biden con drogas y prostitutas

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Hunter Biden ha sido la presa favorita por años de Donald Trump y algunos republicanos. Se le ha acusado de abuso de drogas, prostitución y negocios turbios, muchos de ellos en Ucrania. Su perfil y sus andanzas se han publicado en medios marginales, no en la “gran prensa” estadounidense. Pero la última filtración parece casi imposible de ignorar, incuso tratándose del hijo del Presidente de Estados Unidos.

Una nueva filtración que incluye videos ha sido retomados en redes, algo no tan extraño, aunque ahora sí han subido a medios internacionales más poderosos. En ellos se ve a quien parece ser el hijo de Joe Biden pesando crack, la cocaína fumada. Ninguna fuente oficial desmiente o confirma, mientras circula cada vez más información.

En el video de 18 segundos se muestra al presunto hijo del mandatario estadounidense fumando y pesando la droga restante y discutiendo con una mujer, quien fue señalada de prestar servicios sexuales, sobre la cantidad de crack restante.

La grabación ocurre en una habitación en donde se observa que hay ropa y accesorios tirados en el piso y por unos segundos se enfoca a una báscula con presunta droga en la que indica una cantidad de cerca de 21 gramos.

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2022