“Es un proceso”: AMLO pide esperar resultados de la FGR sobre denuncias contra EPN

El mandatario federal pidió no hacer juicios sumarios sobre el caso del expresidente EPN, sino esperar a que sea la FGR quien informe cómo van las investigaciones.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a esperar los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador confió que la FGR está “atendiendo bien” el caso del exmandatario del Partido Revolución Institucional (PRI) y que en su momento se informará cómo va el caso.

“Hay que esperar a que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos; esperar para que si se requieren, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva, pero es un proceso. No se puede llevar a cabo de la noche a la mañana”, aseguró el mandatario federal.

Al ser cuestionado sobre las operaciones inusuales de los expresidentes de México, el titular del Ejecutivo explicó que mientras la dependencia encargada de dichos procesos no informe nada, no se pueden hacer “juicio sumarios”.

El Presidente López Obrador mencionó que en el caso de otros exmandatarios, no cuenta con información específica al respecto: “Seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso porque también, reitero, nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario, optamos porque fuese el pueblo el que decidiera si se abría una investigación a todos los expresidentes: [Carlos] Salinas, [Ernesto] Zedillo, [Vicente] Fox, [Felipe] Calderón, [Enrique] Peña Nieto”.

Además, recordó que en su tiempo, él presentó al Poder Legislativo una solicitud de acuerdo a la Ley para llevar a cabo una consulta a los ciudadanos, en la que la mayoría votó porque sí se investigaran a los expresidentes del país, pero la participación no fue suficiente para hacer vinculatoria la consulta.

“Esto también no significa que otros ciudadanos puedan presentar denuncias. En el caso de nosotros, lo que tiene que ver con Ejecutivo, nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia porque desde que tomé posesión, hablé que había que mirar hacia adelante”, reiteró.