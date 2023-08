El Premio de Poesía Joaquín Xirau regresa; buscan apoyar a editoriales independientes

La Doctora Martha Lilia Tenorio, Profesora-Investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y literarios del Colegio de México (Colmex), explicó que este premio es “un gran aliciente para editoriales pequeñas e independientes que o desaparecieron o casi desaparecieron durante la pandemia”.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Premio de Poesía Joaquín Xirau regresa tras tres años de que se mantuvo en pausa, debido a la contingencia sanitaria que provocó la pandemia por COVID-19, y este 2023 tiene el propósito de apoyar a las editoriales pequeñas e independientes que se pudieron ver afectadas por dicha emergencia de salud a nivel mundial.

En entrevista para SinEmbargo, la Doctora Martha Lilia Tenorio, Profesora-Investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y literarios del Colegio de México (Colmex), explicó que este premio es “un gran aliciente para editoriales pequeñas e independientes que o desaparecieron o casi desaparecieron durante la pandemia”

“El poeta publicado por ellas, es el premiado pues reciben un reconocimiento, entonces es como una motivación a editoriales chiquitas independientes a seguir publicando poemarios y a los poetas a seguir haciendo”, explicó.

Agregó que pese a que cada vez hay menos interés por la poesía la convocatoria para el Premio de Poesía Joaquín Xirau, que se lleva a cabo desde el 2013, tiene buena respuesta, ya que en años anteriores han recibido hasta 31 trabajos, por lo que para la actual convocatoria tiene “la expectativa de recibir varios [trabajos]”.

“En la primera convocatoria se recibieron 13, en la segunda, la de 2014, se recibieron 20, en la de 2015 se recibieron 15, en 2016, 28; en el 17, 24; en el 18, 31; y en el 19, 23, como ve no son cantidades espeluznantes, pero sabemos que la poesía está como en desuso”, detalló la la Doctora Martha Lilia Tenorio.

Añadió que la expectativa para la recepción de trabajos para este año son altas debido a que la convocatoria para el Premio de Poesía Joaquín Xirau se suspendió durante el 2020, el 2021 y el 2022 como resultado de la pandemia por COVID-19. “Creemos que van a ser muchas porque son tres años”, dijo.

“Como ve lo más que hemos recibido son 31, no sé si contamos 30 por cada año, si recibiendo 90 o estoy siendo muy optimista, aunque como les digo muchos de esas editoriales, o los libros no salieron, separó la producción por por la pandemia, entonces la verdad es que no sabemos cómo va a estar la cosa”, destacó.

Respecto a la disminución en el interés por la poesía, la Doctora Tenorio consideró que es por el contexto de inmediatez por el que atraviesa la cultura. “Yo creo, porque estamos viviendo en la cultura de la inmediatez”, y ejemplifico: “leer un cuento es rapidito, en el camión me lo echo, no pasa nada, o adelantar un poquito una novela”.

“La poesía no se da fácil, no se da en una primera lectura, requerimos tiempo, la reflexión, un ánimo especial, intimidad con nosotros, o sea, es un hecho es un acto eminentemente personal, egoísta, hasta egoísta, hedonista, de sentarme y estar dispuesto a dejarme sorprender por la belleza, por el ritmo, por la armonía, por las imágenes, que no se dan fácil, hay que leer despacio e ir desentrañando, entonces, ya no estamos acostumbrados”, añadió.

La Profesora-Investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y literarios del Colegio de México recordó que el Premio de Poesía de Joaquín Xirau Icaza se creó en 2012, “en dos disciplinas, en economía y poesía” tras un convenio entre el matrimonio Xirau y el Colmex “para que a través de dos centros del colegio que son el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, uno organizara el premio de poesía y el de económicos del premio de economía”.

Destacó que “por esta única vez, como no se convocó en el 20, 21 y 22, se van a recibir libros de 20, 21 y 22. Los requisitos son: que sea un libro de poemas publicados por un autor, que puede ser mexicano o extranjero, que escriba en español, que resida en México y que tengan menos de 40 años, y que el libro no haya sido premiado”.

Respecto a la edad, la investigadora del Colmex explicó que, como se van a recibir trabajos que se hayan publicado en los años 2020, 2021 y 2022, si el poeta actualmente cuenta con 40 años, límite de edad para participar en la convocatoria, o más, pero su trabajo se publicó cuando tenía menos de 40 años de edad, podrá participar por el Premio de Poesía de Joaquín Xirau Icaza 2023.

“Por ejemplo, como un requisito es la edad, que sea menor de 40, si el poeta en cuestión publicó en el 20 y tenía 39 años, ahorita evidentemente ya pasa de los cuarenta pero no importa porque el libro fue publicado antes de los 40, eso tiene que quedar claro, que si ahorita el poeta ya tiene 41, 42, pero el libro se publicó en el 2021 cuando él tenía 38, 39, entonces vale el libro, el chiste es que se haya publicado cuando él fuera o ella fuera menor de 40 o hasta 40, si ahorita ya pasa los 40 no pasa nada, porque el libro se publicó cuando él no tenía los 40, eso creo que debe quedar claro”, enfatizó.

Para participar en la convocatoria los interesados tienen fecha límite para enviar sus trabajos, que no hayan recibido algún otro premio con anterioridad, hasta las 12:00 del jueves 28 de septiembre del presente año, y será durante la primera semana de diciembre de 2023 cuando se dé a conocer al ganador, quien se hará acreedor a un premio único e indivisible de 250 mil pesos mexicanos.

Los trabajos serán evaluados por un jurado que estará integrado por tres miembros, “dos poetas y un crítico literario, y también poeta”, y cuyo fallo será inapelable, y quienes se reservarán el derecho de descalificar a los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos.

“El Fondo Xirau Icaza se crea en diciembre de 2012 por iniciativa de Ramón y Ana María Xirau con el objeto de otorgar dos premios: uno en Poesía y otro en Economía; el primero, tiene el propósito de apoyar a poetas jóvenes e impulsar la creación literaria de escritores jóvenes en nuestro país. La familia Xirau promueve este reconocimiento para honrar la memoria de su hijo, el poeta y escritor Joaquín Xirau Icaza, fallecido en 1976”, indicó el Colmex mediante un comunicado.

“Después de una pausa de tres años, el Premio de Poesía regresa para continuar impulsando la creación literaria de escritores jóvenes en nuestro país. Los detalles de la convocatoria estarán disponibles a partir de este lunes 31 de julio y el cierre de la misma será el jueves 28 de septiembre de 2023”, agregó, y se proporcionó el enlace para la inscribirse a la convocatoria:

https://cell.colmex.mx/premio/premio-de-poesia-joaquin-xirau-icaza/convocatoria