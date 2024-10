VIDEO ¬ Rescatan a hombre aferrado a hielera en mar de Florida tras paso de “Milton”

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Un hombre en Florida estuvo a punto de convertirse en una más de las víctimas mortales que dejó el huracán “Milton” a su paso por dicha entidad, de no ser porque fue rescatado a tiempo por elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El afortunado sujeto fue hallado por los rescatistas mientras flotaba a la deriva en el Golfo de México, aferrándose a una hielera, a una distancia aproximada de 48 kilómetros de la localidad de Longboat Key, Florida.

De acuerdo con reportes, el hombre había estado a bordo de un barco pesquero, el cual quedó varado en las costas de Madeira Beach la noche del martes 8 de octubre, antes de que “Milton” tocase tierra como un huracán de categorías tres.

Nicole Groll, oficial de prensa de la Guardia Costera, informó que habían mantenido comunicación con el hombre mientras realizaban su búsqueda, sin embargo, por la tarde del miércoles 9 de octubre perdieron contacto, tras lo cual decidieron intensificar los esfuerzos para localizarlo.

A pesar de las condiciones climáticas tan adversas provocadas por el paso del ciclón, la Guardia decidió continuar con la búsqueda del sujeto. De esta forma, finalmente pudieron ubicarlo en altamar el jueves, por lo que se llevó a cabo su rescate con el apoyo de un helicóptero de la Estación Aérea de Miami.

El rescate logró quedar grabado en video, dejando testigo del momento en que un elemento del cuerpo de rescate desciende del helicóptero para luego nadar hasta la hielera sobre la que flotaba el hombre, y así ponerlo a salvo a bordo de la aeronave.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024