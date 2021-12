FOTOS: En la Basílica, peregrinos piden salud, trabajo y el fin de la pandemia

En 2020, la Arquidiócesis Primada de México decidió suspender las actividades que conmemoran la aparición de la Virgen de Guadalupe, por lo que algunos peregrinos solo llegaron a las inmediaciones de la Basílica.

Por Óscar Reyes Flores

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- En bicicleta, a pie y en dos camiones, alrededor de 70 peregrinos de Tacopan Atempan, Puebla, arribaron a la Basílica de Guadalupe para pedir salud, trabajo y que se acabe la pandemia de la COVID-19.

Con una imagen religiosa de alrededor de 1.50 metros, Margarita de la Cruz afirmó que tardaron dos días en llegar a la Ciudad de México pasando por el Estado de México a través del Circuito Mexiquense.

“Gracias a Dios estamos sanos (…) nos tratamos de cuidar con los protocolos. Mucho gel, mucho cuidado, cubrebocas, un poquito de distancia, pero la fe siempre mueve montañas”, afirmó en entrevista Margarita, quien iba acompañada de su esposo Rodolfo Santos y familiares más cercanos.

Las cifras de la pandemia, de la Secretaría de Seguridad (SSa) federal, señalan que en las últimas 24 horas se confirmaron 2 mil 992 nuevos casos de COVID-19 y 199 fallecimientos. Hasta el momento se registraron 3 millones 914 mil 706 casos y 296 mil 385 defunciones.

Pese a ello, peregrinos de diversas partes de la República Mexicana continúan llegando al Cerro del Tepeyac para conmemorar, este 12 de diciembre, 490 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

Como es el caso de María del Coral, originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quien visitó a la Virgen de Guadalupe junto con sus dos hijos, una niña de 13 años y un pequeño de 7 años.

“Venimos en un club que se llama Nueva Generación, que empezó desde 1982; y en un año va a cumplir 40 años que nosotros recibimos a la Virgen. Tenemos mucha fe en ella. Ella ha sido nuestra bendición en cualquier lugar que vayamos, ella siempre va con nosotros y la verdad yo digo que es muy milagrosa, es de fuerte fe”, afirmó.

Por su parte, Francisco Reyes Méndez, originario de Coscomatepec, Veracruz, viajó junto con una peregrinación integrada por alrededor de 100 personas, desde niños hasta adultos mayores. Aseguró que la mayordomía tiene 23 años de antigüedad; sin embargo, suspendieron su asistencia el año pasado, debido a la pandemia, la cual se encontraba en su estado más crítico.

“Es nuestra patrona, nuestra madre santísima, le tenemos mucha fe a ella, porque nos ha ayudado mucho a nuestros enfermos. Ahora sí que es la fe que le tenga uno; nosotros le tenemos fe a la virgen y por eso venimos cada año”, sostuvo Reyes Méndez.

Para este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) espera el arribo de 4.2 millones de peregrinos, por lo que desplegará tres mil efectivos como parte del #OperativoBasílica2021 con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los feligreses, informó Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina.

Para este año, el santuario religioso abrió sus puertas a los feligreses, que solo pueden permanecer 15 minutos adentro del recinto. Entre las prohibiciones se encuentra el acampar adentro de la Basílica.

AUMENTA PLURALIDAD

El doctor Roberto Blancarte, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y Fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM), afirmó que el “guadalupanismo” es una expresión del “marianismo”, que hace referencia a la adoración a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret.

“La Virgen de Guadalupe es una Manifestación de esa misma virgen, porque luego la gente dice que es otra virgen; es la misma Virgen María, simplemente es una manifestación particular como cientos de manifestaciones”, sostuvo el doctor Blancarte en entrevista.

Explicó que algunas personas se dicen guadalupanos sin ser católicos; sin embargo, se trata de una cuestión “eventualmente cultural” que algunas personas asumen como identidad popular en México.

RELIGIONES EN MÉXICO

El Censo de Población y Vivienda 2020 señaló que en México el 77.7 por ciento de la población se declara católica; 11.2 por ciento es protestante o cristiano evangélico; 0.2 por ciento se considera de otra religión; 2.5 por ciento se declara creyente sin tener una adscripción religiosa y 8.1 por ciento se declara sin religión.

A pesar de que el número de personas que se consideran católicos descendió 5 por ciento con respecto a 2010 (pasó del 82.7 al 77.7 por ciento), según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en enero de este año, el doctor Blancarte asegura que se debe a la pluralidad de religiones que ha creció en los últimos años en el país.

“Lo que estamos viendo es el incremento de la pluralidad religiosa en México y de la pluralidad de creencias, porque no todas las creencias son estrictamente religiosas y dentro de las creencias religiosas hay una enorme variedad, por ejemplo, hay 77.7% de católicos, pero dentro de ese porcentaje hay muchas maneras distintas de creer en Dios”, aseveró.

Sostuvo que hay que reconocer que las creencias religiosas se están orientando hacia la pluralidad y que por lo tanto no se puede asumir que las conductas morales, ética y religiosa son similares, ya que hay una enorme diversidad.

“Con esa creciente diversidad no se puede imponer posturas morales o religiosas a la población porque no necesariamente todo el mundo las comparte, ese es el mayor cambio. El cambio también está orientado por el hecho de que hay una creciente secularización, lo que no quiere decir un alejamiento a la religión sino es un alejamiento a lo eclesiástico y una privatización de las creencias religiosas”, finalizó.